Alba Carrillo revoluciona Instagram con su desnudo integral

Alba Carrillo ha subido una publicación a su cuenta de Instagram en la que aparece la modelo sin ningún tipo de ropa y con un sensual posado. La colaboradora de televisión, que hace unos días anunciaba que se sometería a una intervención para conseguir "un culo Kardashian", ha hecho que suba las temperaturas en las redes. Una imagen en la que se a la presentadora con la boca abierta y posando de lo mas sexy. La publicación ha sido muy aplaudida por parte de sus seguidores, que no han dudado en piropearla.

"Prometí foto en bikini pero no me lo he traído", ponía Alba Carrillo junto a la imagen. En la instantánea se ve cómo la modelo se hace la foto en el espejo, en la que notamos las curvas de su cuerpo. Un retrato que no ha dejado espacio para la imaginación de los seguidores. "¡Sin respiración me has dejado!", "¡Mucho mejor que cualquier Kardashian!", o "pero bueno, pero bueno... Qué bien está eso de dejarse el bikini en casa", eran alguno de los muchos comentarios que dejaban los usuarios en Instagram alabando el increíble cuerpo de la colaboradora de televisión.

La publicación cuenta con más de 28.000 'me gusta' y 1.300 comentarios en menos de un día.