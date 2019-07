Alba Carillo aumenta sus glúteos para conseguir el 'efecto Kardashian'

Aunque no lo necesita, Alba Carrillo ha querido hacerse un 'retoquito' de cara al verano y a su trabajo en las pasarelas. La modelo ha compartido con sus seguidores de Instagram un nuevo tratamiento con el que pretende conseguir el 'efecto Kardashian', es decir, levantar un poco los glúteos para que haya más volumen en el trasero.

"Como muchos de vosotros me estáis preguntando desde la semana pasada ¡Hoy por fin os lo cuento todo! Sí, también he sucumbido al Efecto Kardashian. Quería elevar un poquitín los glúteos y mi doctor Miguel de la Peña de @clinicasdiegodeleon me ha recomendado el tratamiento ¡Estoy encantada! Ya sabéis que me gusta compartir #AlbiConsejos así que en el link de mi BIO tenéis toda mi experiencia sin filtros. ¡Ya estoy lista para mis vacaciones!", escribía la presentadora junto a un vídeo donde la vemos charlando sobre el tratamiento con su médico.

El tratamiento se basa en aplicar en la zona una técnica de radiofrecuencia llamada Thermage, que consigue levantar el glúteo durante al menos un año. ¿Su precio? 1.600 euros.

"Es el tratamiento perfecto y ahora estamos haciéndolo mucho. Es la época en la que vienen todas nuestras pacientes para realizárselo y así lucir perfectas todo el verano", asegura el doctor Miguel de la Peña en la página web oficial de la clínica.