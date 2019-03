Alejandro Sanz no acierta con su foto para el Día Internacional de la Mujer

Alejandro Sanz también ha querido celebrar el Día Internacional de la Mujer poniendo un mensaje en redes sociales: "Hoy en el #DíaDeLaMujer debemos ponernos en su piel. Sólo así podremos entender porque merecen su día todos los días. #8marzo #FelizDíaDeLaMujer".

Si leemos la frase estaríamos ante un bonito mensaje de admiración y apoyo a las mujeres. El problema ha sido la imagen con la que ha acompañado este texto, que no ha sido nada acertada.

Alejandro aparece sonriendo en una foto teñida de morado con el ojo derecho maquillado. A pesar de que muchos de sus fans le han agradecido el gesto, el hecho de que haya usado el maquillaje para "ponerse en la piel de las mujeres" no le ha gustado a todo el mundo.

"¿En serio? ¿Por pintarte un ojo te pones en nuestra piel? Creo que no entiendes nada", "Lo que estamos viendo todos es que gente como Alejandro Sanz y mucha otra peña no está entendiendo una mierda de lo que está pasando, pero vamos que no sorprende","Ser mujer no es usar maquillaje", "Alejandro, bonito, no lo estás pillando", "Te has lucido" o "Pintarnos el ojo es lo que te inspira este día. Compadezco a tu mujer", son algunos de los mensajes que pueden leerse.