Alex Roca, el primer atleta con parálisis y discapacidad en completar una maratón: su historia de superación y su pareja Mari Carme

No conoce los límites.

Alex Roca (32) es un deportista catalán con parálisis cerebral y 76% de discapacidad física, cuya historia ha dado la vuelta al mundo.

Con tan solo seis meses de vida, los médicos le diagnosticaron encefalitis viral herpética, y determinaron que a) moriría o b) se quedaría en estado vegetal. Nada más lejos de la realidad.

Su abuelo le enseñó a andar y se comunica a través de lengua de signos y a los 31 años se conviertió en uno de atletas más admirados de nuestros país y a nivel internacional.

Hacemos un repaso por su historia de vida, lucha y superación y su historia de amor.

Una historia de superación y un récord Guinness

Quería superarse a sí mismo y demostrarse que era capaz.

Roca es la primera persona del mundo con un 76% de discapacidad física en hacer una maratón. El 19 de marzo 2023, el atleta consiguió superar una maratón: 42 km en 5h50minutos.

El límite eran seis horas y el consiguió terminarla a tiempo gracias a un equipo de 12 personas que lo hicieron posible, contaba el atleta en el programa de David Broncano.

El atleta ha confesado en un post del gran día de la maratón el emocionante motivo por el que viste de color amarillo fosforito en sus carreras:

"¿Sabéis por qué razón iba vestido de amarillo y todo mi equipo de negro? Por qué cuándo era pequeño me escondía para que nadie me viera, y hoy en día quiero que todo el mundo me observe y escuche mi mensaje. ¿Y qué color es el más llamativo que existe? El amarillo fluorescente. Orgulloso de la persona en que me he convertido, pero sobre todo orgulloso de mi equipo que hizo posible este hito histórico".

Un hito en su carrera deportiva que con el que, además de conseguir reconocimiento internacional, ha logrado batir un record Guinness. "Gracias a todos, seguiremos cambiando el mundo juntos", escribía en su cuenta de Instagram donde compartía un vídeo de su placa con sus seguidores.

Mari Carme, su pareja, compañera de vida y de maratones

Además de una bonita historia de superación, Alex también cuenta con una preciosa historia de amor a sus espaldas.

El atleta está casado con Mari Carme Maza, su pareja desde hace seis años, que es algo más que su compañera de vida: también es su intérprete.

Mari Carme, de 25 años, ha estudiado Atención a la dependencia, Integración social y Educación Social; y aprendió lengua de signos cuando conoció a Alex para poder comunicarse con él (al principio en sus quedadas se comunicaban a través de mensajes de texto).

La pareja se conoció en una conferencia en 2017, donde Roca era el ponente. Ahí se hicieron amigos hasta que él quiso dar un paso más y ella dijo que no, pero al darse cuenta de que echaba de menos a Alex decidió empezar una relación con él, contaron en una entrevista con Freeda.

Pese al férreo amor que tienen el uno por el otro basado en la admiración y la confianza, hay muchos que cuestionan su relación, y han vivido situaciones hirientes al respecto.

Pero ellos no tienen niguna duda de que son, respectivamente, el amor de su vida, por eso se dieron el ''sí quiero'' en verano de 2022, y las imágenes de ese día tan especial hablan por sí solas e irradian amor en su máxima expresión.

Alex y Mari Carme forman el tándem perfecto en la vida, el deporte y el amor, y su próximo paso es formar una gran familia llena de amor, respeto y diversidad.