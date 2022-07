Alicia Vikander sufrió un doloroso aborto espontáneo antes de ser madre

Si algo caracteriza a la pareja formada por Alicia Vikander y Michael Fassbender es la discreción. Tanto es así que mantuvieron oculto el embarazo de la actriz y no se supo que habían sido padres hasta agosto de 2021 cuando aparecieron por primera vez con su bebé, nacido a principios de ese año.

Su característica discreción no ha impedido a la actriz a sincerarse sobre la maternidad y los problemas que tuvo antes de dar la bienvenida a Svante.

"Ahora tenemos un niño, pero nos llevó tiempo", ha contado Vikander en una entrevista con The Sunday Times para la promoción de la serie Irma Vep en la que interpreta a una estrella que sufre un aborto espontáneo y a la que piden que suba al escenario inmediatamente después.

La actriz de 33 años sabe de primera mano que no es plato de buen gusto. A los famosos se les dice a veces que el espectáculo debe seguir incluso cuando sus vidas personales se están desmoronando, asegura en la entrevista.

Vikander sufrió un aborto espontáneo antes de ser madre y fue un proceso "doloroso de atravesar". Tuvo la suerte de que fue durante el confinamiento y no tuvo que enfrentarse a preguntas incómodas de alfombra roja.

"A veces en la vida pasas por cosas que son difíciles y si tienes un trabajo de oficina puedes alejarte", dijo en The Sunday Times. “Pero hay veces que mis compañeros o yo pasamos pasamos por algo y no puedo entender cómo se puede llegar a la alfombra roja después y ser recibido por personas que preguntan: '¿Cómo estás dado lo que acababan de pasar? La mayoría de la gente no podría salir de su casa".

Un embarazo costoso

Alicia Vikander confiesa que no le fue fácil quedarse embarazada. Lo dice en esta entrevista y lo dice también en otra con Harper's Bazaar.

"Creo que hasta que cumplí los 30 ni siquiera quería tener hijos", dice en esta publicación, en la que asegura que se dio cuenta de lo contrario tras sufrir el aborto espontáneo. Lo que ocurre es que la pareja tardó en poder conseguirlo.

"Durante un tiempo pensé que no podía quedarme embarazada", añadió la actriz que tiene muy claras cuáles son sus prioridades. "En mi pequeña familia, con mi marido y mi hijo, viajamos juntos, siempre. Esa es la norma. Elegimos trabajos que permitan que uno de los dos se quede siempre con el bebé".