Almudena Cid: su edad, la malformación física que sufre, su divorcio con Christian Gálvez y su actual pareja

La historia española está escrita por centenares de deportistas que han logrado arrasar en sus respectivas disciplinas y convertirse en auténticas estrellas. Una de ellas es Almudena Cid, una exgimnasta rítmica que compitió en cuatro Juegos Olímpicos (1996, 2000, 2004 y 2008).

Incluso se ha atrevido a probar suerte en Tu cara me suena, imitando a Lola Índigo.

Los inicios de Almudena Cid en la gimnasia rítmica

Almudena Cid Tostado (1980) nació en Vitoria y desde muy joven se interesó por la gimnasia rítmica. Con 13 años ya compitió en la Gimnasiada, su primer torneo internacional representando a España y consiguió llevarse a casa la medalla de oro en pelota, el bronce en la general y el bronce por equipos.

En 1996 participó en sus primeros Juegos Olímpicos y se metió en la final olímpica, quedando en novena posición. En una entrevista con Vanity Fair en 2021, confesó que estaba muy nerviosa y que lo único que buscaba era "que su entrenadora le dijera que lo había hecho bien".

"No tenía una conciencia de la dimensión que tenían unos Juegos Olímpicos. En ese caso jugó a favor. Si hubiese sido consciente de la presión a la que luego sentí en el resto, no sé si con esa edad hubiera tenido esa capacidad de control mental", explicó.

Tras esta competición, vinieron muchas otras y en ellas ganó muchas medallas y títulos, sin embargo, todo acabó en 2008 después de los JJOO de Pekín cuando se retiró definitivamente de la gimnasia rítmica.

El gesto que la vasca hizo en el país asiático justo al terminar se convirtió en un icono y muchos deportistas después de ella no han dejado de repetirlo: besar el tapiz. "La transición suele antojarse difícil y hay que pensarla, razonarla, transitarla y hablar sobre ella. Vamos a vivir muchos finales en estos juegos y no sé si los deportistas lo harán visible, pero deberían: te quita peso y hace que sea mucho más llevadero", aconsejó Almudena a los que piensen en retirarse.

De hecho, en una entrevista reciente en Tómatelo menos en serio aclaró que la noche después de estos JJOO se sintió muy bien: "Me sentí como flotando, como quitarme una mochila y una carga". "Saber que te levantas al día siguiente sin responsabilidades. Me sentí liberada pero con la sensación de deber cumplido", reivindicó.

La faceta de actriz y escritora de Almudena Cid

Cuando dejó la gimnasia, Almudena ha probado muchas otras disciplinas artísticas alejadas del deporte como la interpretación o la escritura. Ha tenido decenas en papeles en series como Un paso adelante, La gira o Frágiles. En 2019 consiguió un papel fijo en la El secreto de Puente Viejo.

También ha aparecido en obras de teatro como La cocina (2016), Linda Vista (2019) y Una historia de amor (2021) y películas como Errementari.

Además, ha escrito decenas de libros, aunque sin duda destaca su último llamado Caminar sin punteras, una obra en la que revela cómo consiguió superar una triste ruptura a través de la disciplina deportiva.

"Cuando atravesé este hecho traumático, me quedé con la sensación de que no pertenecía a nada", confesó a Chenoa. Sin embargo, encontró un "paralelismo" entre esto y la disciplina que practicaba cuando seguía compitiendo: "Trato de hablar de mi camino y superar todo esto".

Por ello, hace varias comparaciones muy inteligentes entre objetos deportivos y formas de superación: "La cinta significa el movimiento constante, la cuerda es el control de lo incontrolable, es decir, saber controlar determinadas emociones. O las mazas, que representan la amplitud del campo visual y enseña que hay que saber mirar en perspectiva".

La deformidad que sufre en los pies

A finales de 2022, Almudena hizo una íntima confesión: desde pequeña sufre sindactilia, un problema que implica la fusión de uno o más dedos de los pies o manos.

Se trata de una deformidad congénita que ocultó durante años gracias al uso diario de punteras, el calzado habitual de los profesionales de la gimnasia.

Pero cuando se retiró de esta disciplina tuvo que "colgarlas". Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que siempre había llevado en secreto su mayor complejo. En su caso, Almudena Cid sufre sindactilia en los dedos de los pies, una malformación que ha heredado su sobrino Marko.

"Las punteras protegían mis pies. Cuando dejé de calzarlas, no solo sentí que caminaba sin protección sino que ademas se evidenció todo lo que oculté durante años. En este momento de mi vida tengo algo que ver con este cisne. Mi sindactilia", confesó la ex deportista, que comparó su complejo con la inseguridad que puede sentir un animal fuera de su manada.

"Es curioso, la gente asocia el cisne a la belleza y yo a algo que me hace sentir diferente. Ahora cada vez que veo un cisne dibujo una sonrisa, entre otras cosas porque la sindactilia la heredó también mi sobrino Marko", escribió.

Su historia de amor con Christian Gálvez

El gran amor de Almudena siempre fue Christian Gálvez, con quien estuvo más de 10 años.

Lo suyo fue un auténtico flechazo y así lo contó la exgimnasta en una entrevista con Bertín Osborne en Mi Casa es la Tuya. Almudena acudía como invitada a Pasapalabra, el programa que presenta Gálvez, y su amor floreció entre rosco y rosco.

"Fui a concursar y me empezó a decir cosas como muy bonitas. Cuando cortamos me pidió que levantara la pierna y al siguiente día otra vez lo de la pierna", contó. "Baja ya la pierna, que me estás poniendo to loco", recuerda que le dijo Christian, admirado por sus movimientos.

La pareja se casó rodeada de amigos y familiares en agosto de 2010, en una boda civil celebrada en la finca Los Ángeles, en Torrelodones (Madrid).

Sin embargo, a finales de 2021 la pareja puso fin a su matrimonio y se divorciaron. En una entrevista con El País, la vasca habló sobre cómo se preparaba el papel para una obra de teatro y cómo había empatizado mucho con ella.

"Sentí que estaba haciendo un esfuerzo para el que no creí estar preparada. Pero me he dado cuenta de que sí podía. Hay una frase en el texto que de repente cambió para mí: ‘Se acabó el amor’. Me fijaba en la valentía del personaje al verbalizarlo, la impaciencia por obtener respuesta", explicó

"Era curioso porque pensaba que el aplauso, no era que no me lo mereciera. No estaba para que me aplaudieran, estaba tan abatida que no. Quería irme a la cama. Ahora estoy mejor, he tenido un mal concepto del amor. Creía que con el esfuerzo de dar y dar llegabas al resultado. Y el amor es otro estadio, necesito conocerme y darme a mí", aclaró.

Así, la gimnasta destacó que, tras tantos años de relación y mucho amor dado, parecía que había llegado el momento de poner rumbos distintos en sus vidas y quiso dedicarse tiempo a sí misma. Por esto mismo, sentía como si hubiera renacido y reiteraba que el dolor le ha servido para ver "a veces pienso que he encontrado mucha belleza en el dolor".

La actual pareja de Almudena Cid

A Almudena le costó mucho superar este divorcio y su familia llegó incluso a calificar al presentador de "manipulador emocional", no obstante y con el paso del tiempo ha encontrado de nuevo el amor de la mano del futbolista Gerardo Berodia.

La revista Semana publicó a mediados de 2022 que "Almudena Cid estaba ilusionada de nuevo" y señalaba que "el afortunado es Gerardo, un chico que le ha acompañado en diferentes momentos estos meses".

Rápidamente, se encargó de desmentirlo y decir que solo eran amigos, pero en noviembre fueron pillados paseando abrazados por Madrid. La revista Diez Minutos publicó en exclusiva varias imágenes de la nueva pareja regalándose complicidad y besos en plena calle.

La vida de Almudena Cid ha sido una montaña rusa de emociones después de tantas subidas y bajadas, sin embargo, siempre ha sido capaz de caer de pie y demostrar la pasta de la que está hecha.