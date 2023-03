Álvaro de Luna habla abiertamente de su relación con Laura Escanes: "Así es como salen bonitas las cosas"

Álvaro de Luna y Laura Escanes ya no esconden su amor.

La pareja ha pasado de ocultar su noviazgo a publicar fotos juntos en las Maldivas o acudir de la mano a los premios Ídolo, e incluso abrirse sobre su relación con los medios de comunicación.

Esto último lo ha hecho el cantante, que ha hablado por primera vez de su relación con Laura Escanes en una entrevista con Europa Press.

"Lo hemos hecho como nos ha apetecido, al ritmo y tiempo que hemos creído conveniente. Yo creo que así es como salen bonitas las cosas, cuando las cosas son de verdad y son naturales y orgánicas", ha comentado el sevillano sobre la decisión de profesar su amor a los cuatro vientos ahora.

"Cada uno que se tome los tiempos que necesite para comunicar lo que sea y poco más", ha añadido.

Por tanto, no es que se quisieran esconder, es que ni ellos mismos sabían lo que sentían en aquel momento por el otro: "Cuando nos preguntaban no sabíamos ni qué es lo que había ni qué es lo que pasaba, entonces tampoco podíamos contar nada que no supiéramos nosotros".

Además ha expresado lo feliz que está junto a la creadora de contenido con una sonrisa de oreja a oreja: "Pues [me ha aportado] muchas cosas buenas ¿no me ves la cara de felicidad? Estoy muy contento y muy feliz, al final yo creo que a ambos se nos nota que estamos muy bien y yo creo que eso es increíble".

Y es que es prácticamente imposible poner en duda las palabras de intérprete de Juramento etero de sal, pues hay fotos que reflejan lo felices y enamorados que están Álvaro y Laura.

Los fans de ambas celebrities están muy contentas con este romance porque, efectivamente, sus fotografías emanan amor y felicidad.