Álvaro de Luna y Laura Escanes cantan juntos 'Todo contigo' durante un concierto

En su actuación en Valencia, Álvaro de Luna estuvo acompañado por su pareja Laura Escanes. Mirándose con ternura a los ojos cantan juntos la letra que escribió inspirándose en ella: “Tú me has devuelto las ganas/ Ya no me siento perdido/ Saltemos por la ventana/ Lo que pase mañana, yo se lo dejo al destino/ Te lo repito que yo quiero todo contigo”

El cantante ha querido revivir el momento subiendo a sus historias de Instagram el vídeo de ellos sobre el escenario. Después de despedirse con un beso, Laura se marcha tapándose la cara de la emoción pero con una sonrisa que no puede disimular.

Además,el artista acompaña la publicación con las siguientes palabras: "De las cosas más bonitas que me han pasado en estos días es haberte escrito una canción en un momento de mi vida en el que sentía no estar preparado ni para soportarme y que la cantase toda esta gente a pleno pulmón"

"Ojalá dure para siempre, aunque si no es así quiero agradecerte la bondad de tu alma (espejo en el que me miro desde que te conozco). No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta. Lo que sí sé es que me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor todo el rato", continuaba añadiendo.

"Eres de esas. Esas personas en las que me quiero mirar todo el rato porque eres el reflejo de que el mundo merece la pena todo el rato. Estoy muy orgulloso de la persona que eres y de lo que proyectas. Quiérete porque si no lo haces serás la única que no vea lo increíble que eres. Gracias por quererme bien y enseñarme el amor desde el otro prisma", terminaba el mensaje.

Cómo se conocieron Álvaro de Luna y Laura Escanes

Aproximadamente en septiembre de 2022, la influencer coincidió por primera vez con su actual pareja, el cantante de Juramento Eterno de Sal. Su ruptura oficial con Risto Mejide fue unos días después pero Álvaro de Luna se quedó prendado desde que la conoció.

En un episodio del podcast The Crew Talks, Alberto Oliveras, el mejor amigo del ex miembro de Sinsinatireveló cómo fue el primer encuentro de su amigo con la modelo: “Hay un momento en el que mi amigo Álvaro de Luna me dice: ‘Tío, he conocido a esta persona. Estoy flipando’”.

LAURA ESCANES: Primera dieta, felices los 4 y Lady Di | The Crew Talks Podcast

Pillados juntos

Ambos se encontraban en un momento complicado en sus vidas cuando se conocieron pero consiguieron que funcionase. A finales de 2022, viajaron a Tenerife junto a sus dos amigos, Alberto Olivera y Ari, pareja del amigo del cantante y representante de Laura Escanes.

En las Islas Canarias, la revistaLecturas fotografió el comienzo de su relación donde se les pudo ver juntos y dándose besos al poco de saberse que la influencer lo había dejado con el presentador.

Pasaron varios meses hasta que Laura Escanes desveló en enero el secreto a voces sobre su relación con Álvaro de Luna. Desde ese momento, ambos han compartido en sus redes su amor como sus escapadas románticas a Cantabria.

Hace poco la modelo también ha subido una foto del cantante junto a su hija de tres años en un barco.

Pese a haber ocultado su relación durante varios meses, la pareja ahora no tiene miedo a declararse el amor a los cuatro vientos como ocurrió en Cullera.