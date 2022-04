Amaia Salamanca: sus inicios en SMS, su relación con Miguel Ángel Silvestre, por qué no está casada y sus hijos con Rosauro Varo

Antes de ser la novia de El Duque en Sin Tetas No Hay Paraíso, Amaia Salamanca dio sus primeros pasos en el mundo de la interpretación en la serie SMS (Sin Miedo a Soñar), que se emitió en laSexta entre 2006 y 2007.

En la ficción, Salamanca encarnaba a Paula, una joven que aunque empezó cumpliendo el estereotipo de "pija de instituto" terminó mostrando su lado más comprensivo. Con ella trabajaron Mario Casas, que interpretó a Javi, el friki de la clase, o la gallega María Castro, que se ponía en la piel de Lucía y con quien volvería a trabajar en la serie que luego le dio la fama.

Sus inicios en SMS: su primer sueldo

De esta primera incursión en el mundo de la televisión habló la actriz, de 35 años, con Jesús Calleja, que viajó hasta Kirguistán para grabar su programa. Allí, en uno de los paisajes más insólitos que ha visitado, recordó cómo se sintió después de hacer su primer casting para SMS.

"Llegué una hora tarde y me cogieron. Imagino que lo haría fatal porque nunca había estudiado interpretación pero daría el perfil", cuenta Salamanca, que en aquel momento tenía 20 años.

Lo cierto es que Salamanca nunca se planteó dedicarse de manera profesional a la interpretación, pero que la fichasen para la serie la animó a lanzarse a este mundo. "Aproveché la oportunidad. Trabajar un mes eran 6.000 euros", recuerda sobre lo que cobró por participar en SMS. La serie emitió sus últimos capítulos en 2007.

Su relación con Miguel Ángel Silvestre, ¿más allá de la ficción?

Poco después del fin de SMS Amaia Salamanca se convertía en Catalina, la joven de la que El Duque (Miguel Ángel Silvestre) se enamora en Sin Tetas no Hay Paraíso.

La química entre los protagonistas era tal que muchos espectadores llegaron a pensar que había traspasado la pantalla. Más de uno elucubró sobre la posibilidad de que mantuviesen una relación en la vida real. Sin embargo, nunca llegó a cuajar un noviazgo entre ellos. "¿Te enrollaste con él?", le preguntó Calleja a la actriz directamente.

"No. Es maravilloso como compañero, disfrutamos haciendo la serie. Pero nada más allá", respondió, tajante.

Aunque no fue la primera pareja que mantuvo en vilo a una generación de adolescentes, es indudable que El Duque y Catalina protagonizaron un shippeo masivo cuando todavía no existían las redes sociales.

¿Por qué no está casada con Rosauro Varo? Tienen tres hijos

En octubre del 2020, la actriz y su pareja Rosauro Varo decidían mudarse a Marbella para criar a sus tres hijos. Olivia tiene siete años, Nacho seis y Mateo cinco. Son muy reservados con su intimidad y nunca publican fotos de los pequeños en las redes sociales.

Llevan juntos 12 años y en este tiempo han formado la familia de sus sueños. Lo que no han hecho es pasar por el altar. "No estamos casados, pero tenemos tres niños juntos. Es como si lo estuviéramos. A nosotros nos sirve estar así. No porque nos casemos significa que nos queramos más", dijo la actriz en su viaje con Calleja.

En la misma aventura explicó cómo se conocieron. Fue en una fiesta en Ibiza. Ella solo tenía 23 años y estaba en la cima del éxito.

"Le conocí en una fiesta en Ibiza. Me divertí muchísimo. Es una persona muy atenta, siempre está pendiente de que todo esté bien, si te falta algo, y muy caballeroso. También es una persona muy divertida. Al día siguiente fuimos a otra fiesta… Después de cuatro días sin hablar con mis padres, hablo con ellos y les digo: ‘Que me he enamorado’. Estaba afónica perdida. Ellos pensarían que me habían perdido", desveló.

Durante los primeros años de maternidad, Salamanca aparcó su vida profesional y cuando quiso retomarla temió no poder hacerlo. "Pensé que ya no me querían, sentí angustia. Pero ahora estoy contenta porque después del parón me llamaron para una peli en Estambul, dos series... no he parado", contó a Calleja.