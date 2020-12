Anabel Pantoja responde a los que le acusan de tener un problema con el alcohol

Anabel Pantoja no tiene problemas en compartir su día a día en las redes sociales, aunque eso le de algún disgusto de vez en cuando. La colaboradora de televisión se ha llevado un buen rapapolvo tras compartir algunas imágenes de una fiesta que hizo en su casa junto a unos amigos.

En la primera de las fotos se veía una botella de ginebra, un refresco, unos vasos con hielo y una lata de cerveza en el suelo. En la siguiente veíamos a Anabel muy sonriente con una copa balón bastante llena. Después vídeos bailando o cantando sevillanas mientras continuaba bebiendo junto a sus amigos.

Una felicidad que pasó a enfado a la mañana siguiente, cuando empezó a leer lo que algunos usuarios le habían escrito en redes sociales. En estos mensajes algunos usuarios le decían que tiene un problema con la bebida.

“Yo tan feliz, ayer era sábado, estamos en Navidad y poco podemos hacer que estar en casa y celebrarlo. Me he quedado sorprendida porque gente me tacha como de que tengo un problema con el alcohol, como que me viene de casta, que canto fatal, que qué me creo”, empezó diciendo en un vídeo publicado en Instagram Stories.

"Me creo que estoy en mi casa, que estoy cantando una sevillana que me chifla y que he bebido un par de copas. ¿Aparte de eso hay algún problema más?” sentenciaba.

Por último, Anabel también se dirigió a aquellas personas que le dijeron que canta mal: ”¿Puedo cantar en mi casa? Os juro que jamás pensé que a las personas les diera coraje o rabia ver a alguien divertirse. Claro, esto lo hace Jennifer López, Maluma o Kim Kardashian y no pasa nada. Sábado, Navidad, mi casa, mi copa y mi cante, ¿dónde está el delito?”, finalizaba visiblemente molesta.