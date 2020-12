Anabel Pantoja, criticada por mostrar las estrías de su cuerpo

Anabel Pantoja no tiene problema en confesar las infinitas dietas a las que se ha sometido para intentar bajar de peso.

Pero desde hace un año la colaboradora de televisión ha optado por reivindicar su cuerpo tal como es, aún apostando por llevar una vida saludable con ejercicio físico, tal como nos mostró durante la cuarentena y nos explicó en 'yu, No te pierdas nada'.

El verano pasado, revolucionó Instagram con su topless y su irónico "pido discupas por las lorzas" y ahora vuelve a mostrarnos su cuerpo sin complejos. Con una foto en la ducha, Anabel nos muestra un plano detalle de sus estrías, consecuencia en la piel que tienen muchas personas debido al aumento y bajada de peso.

"Señales de mi vida. Vienen y van pero siempre me acompañan", escribe orgullosa junto a la imagen.

Una imagen que ha dado mucho que hablar, generando un debate en redes sociales. Por un lado, muchos usuarios aplauden que Anabel muestre su cuerpo tal como es: "Enseña lo que te apetezca, yo también tengo estrías y a quien le da rabia es porque eres famosa y ellas no", "olé Anabel!!! Eres un cuerpo natural, real como tu corazón! Sigue así y no tengas nunca reparo en mostrarte tal y como eres... las famosas perfectas no existen, los filtros hacen milagros. Guapa!!!" o "Orgullosa has de estar de ellas, significa que estás aquí, que vives! ".

Y entre los que consideran que es una publicación innecesaria: "¿No te podías poner unas bragas para enseñar las señales de tu vida?", “Si estás así ahora cuando tengas cuarenta u seis e hijos cómo será? ¿Bueno, se hará algún arreglito” o “Pero es una estría o es la cicatriz de lo de la operación que se hizo para darle al botón y que se le cierre el estómago?”.

Tampoco han faltado las personas que han aprovechado para darle algunos consejos a Anabel sobre cómo tratar las estrías, aconsejándole algunas cremas hidratantes o que se aplique Aloe Vera.