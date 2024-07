Àngel Llàcer reaparece tras su enfermedad: "Me dijeron que iba a morir"

Àngel Llàcer ha reaparecido públicamente por primera vez en meses.

El jurado de Tu cara me suena ha asistido este jueves a la ceremonia de premios Quèfem? para recoger el premio Mejor iniciativa infantil por El petit príncep, la obra que codirige con Manu Guix. Tras contagiarse en Vietnam de una bacteria llamada shigella, tuvo que ser ingresado en la UCI durante dos semanas y enfrentarse a varias cirugías.

La gravedad de la situación provocó que se viera obligado a abandonar el programa de imitaciones de Antena 3 de manera temporal y ser sustituido por Santiago Segura. En esta gala, el catalán de 50 años ha querido hablar con la prensa sobre su estado actual de salud, revelando que no ha sido una época sencilla y era "la primera vez que salía en dos meses".

"Hace dos meses me operaron, he pasado cuatro veces por quirófano y me dijeron que iba a morir. Pero aquí estoy, he vivido, tengo dos meses de vida. No me esperaba tan joven recibir un premio", ha ironizado Àngel.

La emotiva carta de Àngel Llàcer

Ya en mejor estado de salud, el catalán explicó a través de una carta pública lo que le estaba ocurriendo, aunque todavía no se había producido su ausencia en la emisión de Tu cara me suena.

"Sufrí una fascitis necrotizante, que derivó en cuatro operaciones en la pierna y catorce días de UCI. Fueron momentos muy difíciles, en los que se temió por mi vida; incluso llegué a despedirme de mi familia y de mis seres queridos", relató.

"Ahora ya puedo decir que el bache está superado, que ya estoy en casa y que vienen meses de rehabilitación", contó para sus seguidores. Por último, Llàcer insistió en lo mal que lo ha pasado: "Ahora ya puedo decir que el bache está superado, que ya estoy en casa y que vienen meses de rehabilitación".