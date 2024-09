Àngel Llàcer vuelve y se sincera sobre su enfermedad y la muerte: "Yo decía adiós"

Àngel Llàcer alarmó al mundo de la televisión cuando no se presentó como jurado en la quinta gala de la última edición de Tu cara me suena. El motivo que provocó esta baja fue una repentina enfermedad provocada por la bacteria Shigella, la cual contrajo en febrero de 2024 durante un viaje a Vietnam.

A principios de julio, Àngel Llàcer reapareció por primera vez a través de una publicación en su perfil personal de Instagram, donde explicó todo lo que pasó: "Sufrí una fascitis necrotizante, que derivó en cuatro operaciones en la pierna y catorce días de UCI. Fueron momentos muy difíciles, en los que se temió por mi vida; incluso llegué a despedirme de mi familia y de mis seres queridos", relató.

"Ahora ya puedo decir que el bache está superado, que ya estoy en casa y que vienen meses de rehabilitación", contó a sus seguidores. "Ha sido un momento muy complicado, seguramente el peor de mi vida, tanto a nivel físico como emocional; pero como siempre hay que quedarse con lo positivo de todo… y yo me quedo con todo el amor y el cariño que he recibido estas semanas", añadió.

Poco después, Santiago Segura acudió al programa Y ahora, Sonsoles para actualizar del estado de salud de Llàcer tras ocupar su lugar en el concurso de imitaciones. "Está recuperándose porque ha sido muy fuerte lo que le ha pasado. Estoy convencido de que estará la temporada que viene", ha explicado sobre el futuro televisivo de Àngel en Tu cara me suena. "Estuvo en la UCI, estuvo a punto de perder una pierna, pero, por suerte, lo cogieron, acertaron con la bacteria. Ahora está fuera del peligro", dijo el humorista.

Las nuevas palabras de Àngel Llàcer sobre su recuperación

Ahora, este sábado 21 de septiembre por la noche, Àngel Llàcer ha vuelto a aparecer en televisión en el programa catalán Col·lapse, donde se ha sincerado como nunca sobre su recuperación y su sensación de que podía morirse.

Así, Llácer ha contado que le dijeron que de esa operación salía sin pierna o no salía, por lo que él quiso despedirse de sus seres queridos por lo que pudiera pasar. "Claro, yo decía adiós, yo decía... Por si acaso, o sea, no pensaba al cien por cien que me moriría. Yo había vivido la muerte de mi abuela... Mi madre y mi abuela nunca se dijeron adiós porque ninguna de las dos quería admitir que mi abuela se moría, ha contado.

"Entiendo que perder un hijo es lo peor que te puede pasar, pero yo intentaba explicarles que soy un hijo, pero que tengo 50 años y que había vivido mucho. A mí, lo único que me sabía mal al morir, y lo digo de verdad, era dejaros a todos ustedes", ha añadido en referencia a sus seres queridos.

También ha lanzado un mensaje de amor: "Al final, me doy cuenta de que yo quería que mi legado fuera... que el amor fuera lo más importante, y que la única cosa que tienen que hacer en la vida es amarse los unos a los otros".