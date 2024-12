Antonio Orozco, de cerca: su edad, sus grandes amores y los conciertos de 'La Gira de Mi Vida'

El 2025 se avecina como un año muy especial para Antonio Orozco. Será el próximo año cuando sople las velas por su 25 cumpleaños en la música. Se trata de uno de los artistas más reconocidos del panorama nacional. A lo largo de su trayectoria vendido más de 1.500.000 de discos y ha conseguido, un disco de diamante, varios discos de oro y platino, un Premio Ondas en 2003 como el Mejor Artista en Directo, además de su nominación a los Latin Grammy por Estoy Hecho de Pedacitos De Ti.

Sus inicios en la música

El cantante nació un 23 de noviembre de 1972. A sus 52 años, se ha convertido en toda una figura que ha dejado huella poniendo banda sonora a nuestras vidas con sus canciones que te contagian de emoción desde la primera escucha. Sus inicios en la música comenzaron con pequeños pasos de forma un poco tardía. Según recoge Pronto, Antonio empezó vendiendo maquetas en bares, hasta que el productor Xavi Pérez se percató de su voz quebrada.

Lo que muchos no saben es que Antonio, mientras tanto, se ganaba la vida como informático. "Trabajaba de 10 a 10 en Bang & Olufsen. Estaba bien, lo cuento con orgullo... Por las noches, casi todas las noches, tocaba en bares. Me hacía mis maquetas y las vendía. No es que pasara nada milagroso, fue muy orgánico", contaba el artista de Mi Héroe en una entrevista apara El Mundo.

"Me iba bien, era feliz. Tenía todo lo que podía tener, pero es como cuando tienes esa sensación de que hay algo incompleto", declaró Antonio Orozco a María Casado. "Tuve la ayuda, el empujón de Vicente de Castro 'Parrita', en un momento en el que dejé de creer en las oportunidades. Tenía 28 años cuando grabé mi primer disco y llevaba escribiendo desde los 14. Me parece que todo ha pasado muy rápido y empecé muy tarde", señaló.

En el año 2000, con Un reloj y una vela, Antonio comenzó su carrera musical. Un disco que fue producido por Xavi Pérez. A partir de ahí le han seguido una infinidad de discos con los que nos ha regalado grandes éxitos.

Su padre y sus dos exparejas: la vida de Antonio Orozco, marcada por grandes pérdidas

La vida de Antonio Orozco ha estado marcada por grandes pérdidas. Cuando el cantante tan solo tenía 21 años, perdió a su padre en un accidente laboral con 43 años. "Aquella tarde era la noche de San Juan. Mi padre tenía que tirar la basura, bajar por la cuesta, parece que algo le asustó y perdió el control. La moto se fue, una cuesta muy empinada... golpe en la cabeza acabó con su vida en el acto con 42 años. No hay verbena de San Juan que no me acuerde", le contó el intérprete de Ya Lo Sabes en La Matemática del Espejo. "Mi padre no me vio triunfar", expresó.

Indagando en su lado más personal, Antonio Orozco perdió a dos de sus parejas, ambas por cáncer. En 2011 falleció Marina Parrilla por un cáncer linfático y en 2017 Susana Prat por cáncer de útero.

Sus hijos y la identidad 'secreta' de la madre de Antonella

Según el diario AS, Susana y Antonio rompieron en el 2008. Como fruto de esa relación llegaría Jan, quien nació en 2006 y ha heredado parte del talento artístico de su padre. Otro de sus grandes pilares es Antonella, quien llegó al mundo a finales de 2021. De hecho, en su úlitmo single, Te Juro Que No hay Un Segundo Que No Piense en Ti, aparece su hija como absoluta protagonista de su videoclip.

Ahora bien, Orozco no revela la identidad de la madre de su segunda hija, aunque eso sí, no le han faltado los elogios hacia ella. "Es buena nena. Tengo que decir que tiene la mejor madre que se podría tener”, contó en EuropaPress.

"Me quito el sombrero delante de todas las mamás del mundo, por su energía, por su fuerza, por la capacidad que tienen. No sé dónde saca fuerza una madre para hacer tantas cosas con un bebé que exige tanto", expresó.

25 conciertos para conmemorar sus 25 años en la música: así es 'La Gira de Mi Vida'

Tras más de dos décadas sobre los escenarios, Antonio Orozco ha marcado en el calendario sus próximos directos para el 2025. Será con La Gira de Mi Vida con la que celebre sus bodas de plata con la música. Una gira con la que marca la casilla de salida el 6 de junio en Mérida y terminará el 10 de diciembre en el WiZink Center de Madrid. Estas son sus fechas. Las entradas las puedes adquirir desde el 17 de diciembre de este año en su web lagirademivida.com o antoniorozco.com, tal y como ha detallado el cantante en redes sociales.

