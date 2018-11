Ares Teixidó nos presenta, más sensual que nunca, a su nueva pareja

Hace un mes, Ares Teixidó hablaba de su relación de ocho meses con el cantante David Bustamante y lo que supuso para ellos saliera a la luz. Pero la guapa presentadora tiene nueva pareja, y nos ha quedado claro lo mucho que se quieren:

Ares Teixidó junto a su nuevo amor / Instagram Stories

“Ha vuelto con jet lag, pero después de una semana, por fin juntos. Te quiero”, escribía junto a la fotografía en blanco y negro, en la que podemos verles ligeritos de ropa y abrazándose sobre la cama delante de un espejo.

El afortunado sería un conocido empresario de Castelldefels, muy vinculado a la hostelería, y hasta ahora no se habían dejado ver juntos en las redes sociales como pareja, solo rodeados de amigos.

¡Love is in the air!