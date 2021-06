Ariana Grande regala un millón de dólares en su Instagram

Ariana Grande es una de las personas con más poder en las redes sociales. Solo hay que tener en cuenta el récord que batió recientemente consiguiendo que su foto de boda con Dalton Gomez sea la imagen con personas con más likes de todo Instagram.

Ahora la artista ha querido hacer un regalo a sus fans para algo muy importante: cuidar la salud mental. De esta manera, Ariana ha anunciado que regala un millón de dólares en terapia psicológica para todas aquellas personas que necesiten la ayuda de un profesional.

"Si bien reconozco que la terapia no debe ser para unos pocos privilegiados, sino algo a lo que todos tienen acceso, y teniendo en cuenta que esto no soluciona ese problema a largo plazo, realmente quería hacer esto de todos modos con la esperanza de inspiraros y sumergiros en esto, para que os sintáis bien pidiendo ayuda, y con suerte, eliminéis de vuestra mente cualquier perjuicio al hacerlo", ha empezado explicando, anunciando su colaboración con el portal BetterHelp, que ofrece ayuda psicológica online.

"Espero que aprovechéis esta oportunidad y vayáis a betterhelp.com/ariana para que os asignen un terapeuta con licencia durante un mes gratis. Después de eso, tendréis la opción de renovar y continuar. ¡Espero que este sea un punto de partida útil y que podáis crear un espacio para esto en vuestras vidas y continuar haciéndolo. La curación no es lineal ni fácil, pero vale la pena el esfuerzo y el tiempo, ¡lo prometo!", ha concluido.

Los problemas de depresión y ansiedad de Ariana Grande

En 2019 Ariana Grande se sinceró con su seguidores hablando públicamente sobre sus problemas de salud mental. El terrible atentado durante su concierto en Manchester el 23 de mayo de 2017, que dejó 22 fallecidos y decenas de heridos; y la muerte de su exnovio, el rapero Mac Miller, un año después, hicieron que Ariana necesitase compartir sus problemas públicamente.

"Hola amores míos. Es hora de de ser sincera. Mi depresión y ansiedad han estado a unos niveles muy altos últimamente. He estado dándoos todo lo que tenía y tratando de dejar estos problemas a un lado, pero no puedo esconderlo más", empezó confesando en redes sociales.

"Hoy ha sido un día muy duro. Después de sufrir un par de ataques de pánico, creo que la mejor decisión que podía tomar era la de cancelar los meet & greets y guardar mi energía para el show", continuó explicando haciendo referencia al concierto que tenía programado en Bélgica como parte de su gira Sweetener World Tour en ese momento.

"No quiero precipitarme en la decisión de pasar tiempo con mis fans o parecer que no estoy cómoda. Me gusta pasar tiempo con vosotros, pero no si no soy capaz de dar lo mejor de mí. Ojalá pudiera controlar estos ataques, pero como cualquier persona que sufre ansiedad o depresión sabe, nadie puede controlarlos", concluyó.

La cantante ha estado muchos años lidiando con su depresión y sus ataques de pánico y ansiedad, por lo que sabe perfectamente la importancia que tiene la terapia para conseguir una estabilidad emocional y vencer estos problemas.