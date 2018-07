Ariana Grande confirma nuevo disco: 'Moonlight'

Ariana Grande ha anunciado que va a publicar un tercer disco, que se va a llamar Moonlight. La cantante americana lo ha explicado en un Mensaje Directo del Twitter a una fan, donde también confirma que el título va a ser una canción del álbum nuevo y ha llegado a escrirbir la intro del tema.

Después de Yours Truly en 2013 y My Everything en 2014, con canciones como Problem o Break Free, Ariana Grande podría ir a disco por año si antes de que se acabe llega a publicar este Moonlight, con el que podría seguir cosechando éxitos como con su segundo álbum.

Aquí tienes la prueba de su anuncio:

It is confirmed that Moonlight is the name of Ariana's third album and also a title of a new song! pic.twitter.com/g9MXSYtLjc