Qué ha pasado con Lola Lolita y su polémica con Nil Ojeda: sus disculpas tras las críticas en redes

"¡Vamos a Dior! ¿Por qué a Louis Vuitton? ¿Me voy a quedar sin un bolso Dior por darle un bolso a Leto [otra influencer]? No me hace ni p*ta gracia. ¡Soy materialista, no me importa!". Estas han sido algunas de las palabras de Lola Lolita (23 años) que han desatado una oleada de críticas en redes sociales sobre el comportamiento de la influencer.

Lola Moreno, que cuenta con una comunidad de casi 14 millones de usuarios en TikTok, ha perdido varios seguidores en las últimas horas por su polémica aparición en un vídeo del youtuber Nil Ojeda, titulado Lola Lolita | 21 Días Entre Millonarios. En él, varios influencers se juntan para gastar dinero en restaurantes o tiendas de lujo, y en un momento Lola Lolita estalla porque quiere un bolso de Dior en vez de ir a Louis Vuitton.

En otra escena del vídeo, Lola Lolita le dice a un trabajador: "¿Qué coño, quién te ha dicho que saques esto?". Sus palabras han generado una gran polémica en redes sociales, ya que los usuarios han tildado su comportamiento de "lamentable" o "clasista".

Las disculpas de Lola Lolita

Ante el revuelo generado en redes sociales, Lola Lolita ha querido responder a lo ocurrido para disculparse y explicar su punto de vista: "Pido perdón de corazón si he podido ofender a alguien y espero que entendáis que todo está exagerado y que es contenido, os quiero", asegura en la descripción de su vídeo en TikTok.

"Yo me llevo superbien con Nil, así que le dije que sí que me apetecía colaborar. Y como soy un perfil totalmente diferente al que suele invitar, dije: 'Voy a intentar que sea diferente'. En mi cabeza me parecía algo muy divertido y sonaba genial, pero al final el resultado no ha tenido nada que ver con lo que yo me esperaba", cuenta la influencer.

Lola Lolita defiende que estaba interpretando a un personaje que "no tiene absolutamente nada que ver" con ella: "Quien me conozca de verdad puede ver que hay un momento en el que se ve que yo ya empiezo a sentirme incómoda por la situación, que me estaba sobrepasando. Se nota que se me estaba yendo todo un poco de control. Así que en ese momento digo: 'Pues mira, a tomar viento. Yo también voy a exagerarlo todo y a interpretar un personaje exagerado', como en el que en ocasiones hacen algunos".

"Sé que las personas que lleváis conmigo mucho tiempo sabéis que yo no soy ese tipo de persona. Espero no volver a haceros dudar de cómo soy. Voy a seguir siendo fiel y natural a mí misma para no sentirme presionada. Asumo completamente mi error. Después de todo este caos, espero haber aprendido a saber decir que no y a pedir disculpas, porque cuando las cosas se hacen mal, hay que reconocerlo y ya está", añade, y asegura que le devolverá el bolso de Dior de unos 4000 euros a Nil Ojeda.

Poco después de las disculpas de Lola Lolita, el youtuber compartió otro vídeo en su canal de YouTube con 4,7 millones de suscriptores para defender a su amiga, que aparece junto a él: "Lola era la primera villana de la serie. Pero como un personaje, en plan bien, No os paséis mucho con ella. Sed buenos, que también es una persona", explica.