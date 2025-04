Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Chappell Rohan, Jane Fonda y más artistas entrevistan a Billie Eilish

A pesar de tener solo 23 años, Billie Eilish se ha convertido en una de las estrellas musicales con más personalidad de la escena internacional.

Un sello propio que no solo ha materializado en su último álbum, Hit Me Hard and Soft, sino también en obras merecedoras del Oscar como Mejor Canción (No Time to Die, para James Bond Casino Royale en 2022, y What Was I Made For, de la película Barbie en 2024).

Un éxito que ha hecho que muchos compañeros de profesión y del mundo de las artes tengan en Billie Eilish un referente que no deja de generar cuestiones en torno a su actividad profesional. Por ello, la edición británica de Vogue a querido ejercer de transmisor de estas dudas y ha planteado las preguntas de decenas de artistas a la joven cantante neoyorquina, que protagoniza la portada de la última entrega de la revista.

Sin duda, una de las preguntas que más interés ha suscitado ha sido la de su amiga Ariana Grande, que ha querido saber "qué es lo que le hace más feliz". "Sabes cuál es mi respuesta a esto: dopamina . Me encantan las actividades. Me encanta hacer cosas. No puedo estancarme. Eso es lo que realmente me hace feliz, las cosas que me hacen sentir activa, estimulada y viva", ha respondido la autora de Birds of a feather. Chappell Roan ha elegido una pregunta tan original como su obra, sonsacando a la artista que ya no tiene uñas largas porque no puede "tocar ningún instrumento con ellas".

Otra de sus compañeras en la industria, Sabrina Carpenter, se ha declinado por una pregunta más trivial como es su "pedido favorito en una gasolinera". A pesar de que Billie Eilish ha confesado que conduce "un coche eléctrico", ha indicado que siempre compra "chicle de menta". En el caso de Charli XCX, con quien ha compartido el hit Guess, ha conseguido la respuesta acerca del director más adecuado para dirigir su propio biopic, siendo ella misma la respuesta elegida "o quizás con Aidan (Zamiri, colaborador visual frecuente de Eilish).

Sin embargo, Billie Eilish no solo causa intriga en su generación, como muestra la pregunta de Jane Fonda. "¿Qué te enorgullece de tu generación? ¿Qué te gustaría que mi generación aprendiera de todos ustedes?", ha preguntado la actriz, recibiendo un contundente "os de la Generación Z somos personas muy sensibles y emocionales" como respuesta.

Idris Elba, Stella McCartney, Greta Gerwig, la exSpice Girl, Mel C o incluso su hermano Finneas han sido otras de las personalidades invitadas a este cuestionario.