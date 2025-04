Charli xcx llena de invitados su Coachella 2025 con Billie Eilish, Lorde y Troye Sivan

Coachella 2025 ya está aquí. El viernes 11 de abril comenzó el festival celebrado en Indio (California) con grandes espectáculos de Lady Gaga o Benson Boone, mientras este sábado día 12 ha sido el turno de la banda Green Day o de la británica e irreverente Charli xcx.

La artista de 32 años, que volverá a subirse al escenario principal de Coachella el próximo sábado 19 de abril, ha querido subirse al escenario muy bien acompañada. Así, Charli xcx ha sorprendido al público con las apariciones estelares de tres artistas con los que tiene colaboraciones musicales: Billie Eilish, Lorde y Troye Sivan.

En el caso de la joven estadounidense Billie Eilish, las dos cantantes han interpretado en directo su remix de Guess, incluido en el álbumBrat and it's completely different but also still brat. La invitada ha aparecido en el escenario desde una plataforma vertical y un vestuario ya habitual para ella. Juntas, han regalado al público del festival un espectáculo electrónico.

Otra sorpresa del concierto de Charli xcx en Coachella 2025 ha sido la presencia de Lorde para interpretar con mucho poderío su remix de Girl, so confusing, donde reflexionan sobre su amistad a través de su parecido físico. Esta supone la primera aparición pública de la neozelandesa de origen croata después de adelantar un extracto de su próxima canción.

Charli xcx y el australiano Troye Sivan ya saben lo que es cantar juntos sobre un escenario, ya que ambos están celebrando una gira conjunta que cerrará su trayectoria en el Primavera Sound de Barcelona el 5 de junio. Pero, antes de su cita española, los dos artistas han querido unirse de nuevo en directo para cantar su colaboración, Talk Talk, otro remix del álbum Brat.