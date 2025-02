¿Qué le pasa a Billie Eilish? La cantante preocupa en su último concierto

Billie Eilish ha preocupado a sus fans, y no es para menos.

La cantante no se ha mostrado con una actitud habitual en su último concierto que ha dado con su Hit Me Hard And Soft Tour. La cantante se ha mostrado muy baja de ánimo, por lo que sus fans han especulado con que la artista no está pasando por un buen momento emocional.

A sus 23 años, Billie Eilish parece estar sometida a demasiada presión y estrés, pues lleva meses teniendo conciertos todas las semanas. Acaba de llegar al ecuador de su gira, pero ya parece agotada.

Durante el último show, Billie actuó de una manera poco habitual en ella sobre el escenario. Por ejemplo, le propinó un puñetazo al suelo, y durante el concierto su actitud era bastante distante y bruta, sin prestar especial atención a su público.

Le ocurra lo que le ocurra, no sería la primera vez que Billie Eilish se ve afectada por la salud mental, y así lo refleja en la letra de muchas de sus canciones.