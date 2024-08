Armie Hammer no puede pagar la gasolina: la caída a los infiernos del actor caníbal

El actor Armie Hammer, conocido por películas como Call My By Your Name, Operación UNCLE o Muerte en el Nilo, ahora enfrenta una crisis económica que le ha llevado a tomar una drástica decisión: vender su valiosa furgoneta.

Esto se debe a que el costo de la gasolina es muy elevado y, según ha declarado en un vídeo el propio actor, no puede hacerse cargo de los costosos pagos. Este suceso es un reflejo del profundo declive que ha experimentado su carrera y su vida personal tras las graves acusaciones de violación, abuso sexual y conducta inapropiada que surgieron en su contra hace unos años.

Las acusaciones incluyeron detalles perturbadores, que iban desde fantasías caníbales hasta violencia física, lo que llevó a la cancelación de varios de sus proyectos cinematográficos y la ruptura de su contrato con su agencia de representación. Esto, sumado a una acusación de violación un año más tarde, hizo que se separa de su mujer, Elizabeth Chambers, con dos hijos en común. Todas estas acusaciones y filtraciones le obligaron a ingresar en una clínica de rehabilitación en junio de 2021 para superar sus adicciones al sexo, al alcohol y a las drogas.

Tras su descenso en la industria cinematográfica, el artista se mudó a las Islas Caimán, donde según Daily Mailtrabajaba en un hotel. "La realidad es que está totalmente arruinado y está tratando de ganar dinero para mantener a su familia", declaró el medio.

Las acusaciones hacia Hammer son las protagonistas de una serie documental de tres capítulos, La casa de los Hammer, en la que se plantea el abuso de poder de un hombre famoso y poderoso con chicas jóvenes y muchas veces inexpertas. También distancia las prácticas a las que las sometía el actor, contrastándolas con los códigos del BDSM que analizan expertos en la materia.

Los escandalosos mensajes de Armie Hammer

Las víctimas afectadas por las supuestas acusaciones de violación, abuso sexual y conducta inapropiada publicaron algunos de los mensajes que el californiano tuvo con ellas, entre los que se encuentran: "Tengo la fantasía de hacer que alguien me demuestre su amor y devoción atándola en un sitio público y hacer que quien quiera use su cuerpo para lo que quiera, y ver si, por mí, dejaría que le follase gente desconocida" o "le he extraído el corazón a un animal vivo y me lo he comido cuando aún estaba caliente".

Dicha exposición dio pie a que varias de sus exparejas, que aparecen en la serie documental, lo acusasen de abusos sexuales y violación, lo que llevó a una investigación de nueve meses del Departamento de Policía de Los Ángeles que se cerró sin cargos en diciembre de 2021.

Las mujeres cuentan sus experiencias y junto a los menajes publicados, trazan un retrato de Hammer poco favorecedor. Narcisista, manipulador y poco tolerante a la frustración, el actor parece que seguía el mismo patrón con todas ellas, que al final acababan cediendo a someterse a "humillaciones" y sexo violento.