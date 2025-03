Así es la actriz Pepa Rus: de 'Aída' y 'Amar es para siempre' a su vida en familia

Actriz y cómica a la que puedes ver en televisión, cine y teatro. Así es Pepa Rus, una de esas artistas multidisciplinar que tenemos en nuestro país.

Su vocación le viene desde los 12 años, cuando empezó a dar clases en en la Escuela Oficial de Teatro de Chiclana, centro de su ciudad natal. En esta ciudad gaditana nació en 1985. Ahora, a sus 39 años, puede decir que se ha convertido e un rostro más que reconocido en España.

Sus comienzos en la actuación

Más allá de las obras de teatro con las que se inició en la actuación, Pepa Rus saltó a un primer plano con el papel de Inmaculada 'Macu' Colmenero en la serie Aída, su debut televisivo que la hizo posicionarse como una de las favoritas de la serie.

"Me llegó por sorpresa. Me enteré en el autobús cuando iba para Sevilla para ver a mi familia. Me dediqué a ver todos los capítulos de 7 vidas y las primeras temporadas de Aída", contó para la revista 10 minutos.

Sobre este personaje, Pepa ha comentado en alguna ocasión que, aunque fue una creación de los guionistas, ella le dio "un soplo de vida". Así, el ceceo característico de 'Macu' y su humor la convirtieron en un personaje entrañable para el público. ​

A partir de ahí se le abrieron las puertas, sobre todo en televisión: hemos podido ver a Pepa Rus así en series como El tiempo entre costuras, Tiempos de guerra, Pequeñas coincidencias, Veneno, Amar es para siempre y En fin.

En cine fue en 2013 cuando hizo su debut a través de la película La mula, pero, además de en las pantallas, Rus ha tenido una destacada carrera teatral: ha participado en obras como Locuras cotidianas, Lifting, Las que gritan e Insolación.

Su vida familiar

La actuación en pantallas y sobre el escenario no le ha quitado tiempo a la actriz de formar una bonita familia.

Pepa Rus lleva años manteniendo una relación con Sergio, un policía municipal en Madrid a quien describe como su "mayor crítico".

Ambos se conocieron cuando ella ya se había convertido en una actriz famosa, pero según ha contado ella, él no la reconoció al principio. Desde entonces comparten su vida.

Actualmente Pepa Rus y Sergio tienen dos hijos: Lola y Diego. La actriz es muy discreta con la privacidad de los pequeños, por lo que aunque comparte momentos con ellos en redes sociales, no muestra sus rostros.