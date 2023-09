Katy Perry conocía "la realidad" de su ex Russell Brand en 2013 y "no podía hablar de ello"

El actor británico Russell Brand se encuentra pendiente de varias denuncias por supuestas violaciones, abuso sexual y maltrato emocional. Cuatro mujeres aseguran haber sido agredidas por el presentador entre 2006 y 2013, mientras que otras dijeron haber padecido su conducta "controladora, abusiva y depredadora".

De hecho, una de las jóvenes que ha presentado la denuncia tenía 16 años en el momento de lo sucedido.

Russell ha negado todos los crímenes de los que se le acusa y se justificó explicando que era "muy muy promiscuo" y todas sus relaciones sexuales fueron siempre "transparentes y consensuadas".

Aún así, haciendo números, nos damos cuenta que estas agresiones se dieron cuando estaba casado con Katy Perry. Se conocieron en 2010 durante el rodaje de Todo sobre mi desmadre, en la que ella hizo un cameo, y cuatro meses después pasaron por el altar.

14 meses después se divorciaron de forma inesperada. Él le mandó a ella un mensaje de texto en el que le decía que quería separarse. Nunca se supo el contenido de dicho SMS.

Katy Perry y Russell Brand

Así hablaba Katy Perry de Russell Brand en 2013

Los fans de la cantante han recuperado una misteriosa entrevista que dio en 2013 para Vogue -llevaban ya un año divorciados- y reveló algunos detalles curiosos del carácter agresivo del actor.

"Cuando le conocí, él quería a una igual, y creo que un montón de veces los hombres fuertes quieren a una igual; pero cuando tienen a esa igual se ponen en plan 'no puedo aguantar esa igualdad'", apuntó, "No le gustaba que fuese la jefa durante las giras. Me dolió. Era muy controlador, lo cuál era preocupante".

Y hubo un dato que no pudo hacer público y quizá tenía que ver con estas acusaciones: "Sentí una gran responsabilidad por la ruptura, pero cuando descubrí la verdadera realidad, de lo que no puedo hablar, lo dejé ir y me dije: 'No es por mí, esto es superior a mí'. Lo he superado", reflexionó.

¿Sabía ella lo que estaba ocurriendo o se referirá a otro dato?