Así ha sido la visita de Johnny Depp como Jack Sparrow a los niños ingresados en el Hospital de Donostia

Johnny Depp ha aprovechado su visita a España al 100%.

Primero, el actor visitó El Hormiguero por primera vez; después, presentó su nueva película Modi: Three Days on the Wing of Madness en el Festival de Cine de San Sebastián. Y ahora se presta a su público más joven.

El intérprete ha visitado a los niños ingresados en el Hospital de Donostia nada menos que caracterizado como su personaje en la ficción más afamado: Jack Sparrow, de Piratas del Caribe.

Este 26 de septiembre, el intérprete ha acompañado a los menores ingresados en las plantas de pediátrica y oncología del centro sanitario vasco. Allí ha sorprendido y ha hecho reír a los pequeños.

El Servicio Vasco de Salud ha lanzado un comunicado sobre la visita: "Han compartido risas y anécdotas" como “su personaje más querido por los niños y niñas".

Depp se ha prestado así a ayudar a "olvidar por unos minutos las dificultades que están atravesando en estos momentos".