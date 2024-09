Amber Heard se pronuncia sobre la aparición de Johnny Depp en 'El Hormiguero'

La primera visita de Johnny Depp a El Hormiguero fue muy bien recibida por el público, que hizo al programa de Pablo Motos, una vez más, líder en audiencias.

Pero como la vida personal del actor es tan controvertida, se buscó la opinión de su exmujer, Amber Heard, sobre la visita del actor al espacio de entretenimiento.

La actriz de Aquaman vive actualmente en Madrid con su hija, pero tras el juicio mediático que vivió con Depp mantiene un perfil bajo. No obstante, se pronunció ante las cámaras de que el actor se encuentre actualmente en España por lanzar en el Festival de San Sebastián su película como director, Modi, Three Days on the Wing of Madness.

La intérprete fue pillada paseando por Madrid de manera relajada y disfrutando del día, pero no dudó en pronunciarse cuando le preguntaron por Depp.

Amber Heard con su hija en Mallorca en octubre de 2022 | Gtresonline

"Me encanta vivir en Madrid. España es un país maravilloso y estoy súper agradecida por poder disfrutar de esta etapa. No tengo la necesidad de volver a hablar sobre mi pasado, estoy enfocada en mi presente y en mi felicidad", dijo con firmeza.

Así, Amber Heard prefiere mantenerse al margen y no hablar del actor tras el mediático juicio de 2022.