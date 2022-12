Así es Victoria Lamas, la nueva novia de Leonardo Dicaprio menor de 25 años

Parece que Leonardo DiCaprio ha vuelo a encontrar el amor (y sí, se vulve a cumplir la teoría de los 25 años). Según apunta Daily Mail, el actor, de 48 años, estaría involucrado en una relación con la joven actriz Victoria Lamas, de 23 años.

Se llevan 25 años, misma cifra que parece ser límite en las relaciones de DiCaprio, pues nunca ha salido con una chica mayor de esta edad. Después de su ruptura con Camila Morrone, se relacionó sentimentalmente al intérprete con la modelo Gigi Hadid, de 27 años, pero nada llegó a consolidarse.

Ahora los medios estadounidenses han pillado al Lobo de Wall Street en una cita junto a la joven en The Birds Street Club, en Hollywood, riendo y bromeando. La pareja abandonó en local y subieron juntos al coche de DiCaprio.

¿Quién es Victoria Lamas?

Victoria Lamas es una actriz de 23 años, hija del actor Lorenzo Lamas, conocido por sus apariciones en producciones como Grease o Falcon Crest; y de la modelo y actriz Shauna Sand.

La joven nació el 24 de abril de 1999, casi dos años depués del lanzamiento de Titanic, película que catapultó a DiCaprio a la fama hace más de dos décadas.

Actriz, modelo y artista

A su corta edad, Lamas ha participado ya en varios filmes como The Last Thing the Earth Said, Two Niner, Talk Later y A Virtuous Man.

Además, se describe en su perfil de Instagram como "artista innovadora", y podemos ver algunas de sus creaciones en su feed, como esta pintura acrílica del rostro de una mujer.

Pero pintar y actuar no es lo único que hace. También es modelo en la agencia Natural Models de Los Angeles.