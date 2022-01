El atrevido look con el que Cristina Pedroche asombra en las redes: "Un sueño capilar"

Año nuevo, vida nueva y, para muchos, nuevo cambio de look. Así lo han vivido en la casa de Cristina Pedroche, donde empezaron el 2022 con un controvertido peinado: una calva que le ocasionó numerosas críticas a la presentadora de televisión durante las Campanadas de Nochevieja.

Sin embargo, los primeros compases de enero también se han convertido en la ocasión perfecta para que la madrileña y su marido, el chef Dabiz Muñoz, hayan decidido someterse a unos cambios de look muy radicales. Así lo han demostrado en los últimos días en sus redes sociales, donde han dejado las pruebas de los últimos retoques estéticos a los que se han sometido.

Dabiz Muñoz estrena los 42 años con un arriesgado tinte

El pasado sábado, Dabiz Muñoz dio la bievenida a los 42 años, celebrándolo por todo lo alto, con un auténtico cambio de look que compartió con sus seguidores en redes sociales. Y es que la crisis de los 40 le acaba de llegar al cocinero, que se ha atrevido a iniciar este nuevo año tintándose el pelo de blanco.

"Happy birthday to me!! Celebrando la vida y mis 42 años", decía el cocinero en sus redes sociales, donde compartió un vídeo del proceso de este nuevo peinado.

El nuevo y sorprendente look de Cristina Pedroche

Siguiendo los pasos de su marido, ahora ha sido la presentadora la que se ha sometido a un radical cambio de look que ha asombrado a sus seguidores en redes sociales. De esta manera, Cristina Pedroche ha roto con la imagen de sí misma con el pelo rapado que pudimos ver en las Campanadas, y lo ha hecho con lo que ella misma ha denominado como "un sueño capilar".

Y es que, aunque a simple vista el pelo de la vallecana parece el mismo, pues ha decidido mantener el largo de su melena y su color natural, lo cierto es que la sorpresa está en la parte trasera: ha teñido las puntas interiores de su melena de color rosa, de tal forma que a simple vista quedan ocultas y se van haciendo visibles con el movimiento del pelo.

Este nuevo peinado de Cristina Pedroche ha causado auténtico furor en las redes sociales, que se han volcado con la madrileña para demostrarle lo muchísimo que les gusta este nuevo look. "Estás guapísima te sienta fenomenal", "Rosa chicle siempre es bien" o "Me encanta te queda genial" son algunos de los comentarios que han inundado la publicación de Instagram de Pedroche, que ha obtenido más de 30.000 me gustas y casi 400 comentarios en apenas 24 horas.

"Por favor, es que no puedo parar de mirármelo. Es que me encanta. Espero que os guste porque a mí me encanta. Desde que usé la peluca rosa no he podido parar de pensar en este color. Me encanta así", reconocía la presentadora de televisión, recordando uno de los looks previos a las campanadas que escogió para Pasapalabra: una peluca bob de color rosa.