El desnudo emocional de Cristina Pedroche tras las campanadas: "No sé si será mi último año"

Un año más toda España ha estado expectante para ver con qué look sorprendía Cristina Pedroche en las campanadas. Una prueba de ello es que Antena 3 se convirtió en la cadena más vista en los últimos minutos del año con un total de 7,5 millones de espectadores.

Pero esta cifras no han significado nada para la protagonista de las campanadas que, tras uno de los días más felices para ella, se ha visto envuelta en un mar de críticas. Parte de esta culpa la tienen las redes sociales, donde miles de usuarios se han dedicado a acosar y criticar duramente a la presentadora.

Esto no es algo nuevo para Pedroche, pero esta vez se ha armado de valentía y se ha abierto en canal a través de un post de Instagram en el que cuenta de la manera más sincera y personal lo que ha vivido estos días tras su aparición en las campanadas.

“Aunque no lo parezca, están siendo días difíciles y aunque intento mantenerme un poco al margen y no leer nada, siempre hay comentarios o gestos que me llegan y que me hacen sentir mal. Mal no, muy mal”, ha señalado Pedroche al principio del post.

Pero a pesar de las duras críticas, Cristina ha sido capaz de recordar el momento tal y cómo lo vivió y así lo contaba en su mensaje: "Este año quería que fuera el más especial y os juro que esa noche lo disfrute muchísimo".

"Creo que se me notaba, que estaba feliz, espléndida, de verdad que parecía que había vuelto a nacer. Me sentí más guapa que nunca, con una energía arrolladora, segura de mí misma. Orgullosa de lo que estaba pasando y muy feliz de poder lucir un diseño de 1991 de Manuel Piña”, continuaba expresando la presentadora.

Respecto a las dudas acerca de si se había rapado la cabeza o no, Pedroche fue clara: “Si hubiera hecho falta raparme, lo hubiera hecho sin dudarlo. El pelo no hace que una mujer sea más o menos guapa, y por su puesto, ni mejor o peor persona. Por eso la semana de antes llevé pelucas para normalizar su uso como una opción”, confirmando que su peinado era una falsa calva.

En este mensaje, también deja en el aire su continuidad como presentadora de las campanadas para el año que viene, pero señala que le encantaría seguir haciéndolo: “No sé si este ha sido el último año. Es algo que no depende de mí. Si por mí fuera despediría la última noche del año con vosotros toda la vida”.

Cristina termina este contundente mensaje dejando claro que no le importan las cifras de audiencia. Además, hace especial hincapié en la falta de amor y respeto que rodea a la gente para que sean tan duros y críticos con ella, enviando amor a todo el mudo, especialmente a los que la apoyan incondicionalmente.