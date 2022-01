Cristina Pedroche felicita a Dabiz Muñoz con un besazo subacuático: "Mi compañero de vida"

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz se han convertido en una de esas parejas que disfruta compartiendo su amor en las redes sociales. El matrimonio es uno de los más consolidados de nuestro país y, en cada ocasión que pueden, celebran su amor por todo lo alto.

Así ha sido también en el cumpleaños del mejor chef del mundo, que este pasado sábado 15 de enero ha cumplido 42 años y lo ha hecho de la mano de la que ha sido su pareja durante los últimos siete años.

Dabiz Muñoz estrena los 42 años con un arriesgado cambio de look

El cocinero lo ha celebrado por todo lo alto, con un auténtico cambio de look que compartió con sus seguidores en redes sociales. Y es que la crisis de los 40 le acaba de llegar al cocinero, que se ha atrevido a iniciar el año tintándose el pelo de blanco. "Happy birthday to me!! Celebrando la vida y mis 42 años", decía el cocinero en sus redes sociales, donde compartió un vídeo del proceso.

Además, el creador de DiverXO ha pasado este día muy bien acompañado de su pareja. "Solo quiero cumplir años a tu lado el resto de mi vida", aseguraba Muñoz en una foto en la que posa junto con la colaboradora de Zapeando con un filtro de tatuajes étnicos y presumiendo de nuevo peinado.

Mucho amor y un apasionado beso subacuático

La presentadora de televisión no atraviesa su mejor momento, después de las numerosas críticas que recibió a raíz de su aparición en las Campanadas de Antena 3, pero no ha dejado pasar la oportunidad de que está tan enamorada de su marido como el primer día.



La colaboradora madrileña ha sido una de las primeras en felicitar al cocinero a través de su cuenta de Instagram, donde quiso expresar todo el amor que siente hacia el que ha sido su mayor apoyo en los últimos meses. Así, Cristina Pedroche aprovechaba para hacer partícipe a todos sus seguidores del amor que ambos se profesan, con una romántica felicitación... ¡con besazo incluido!

"15 de enero. Feliz cumpleaños a mi compañero de vida. Mi equipo. Mi todo. Te amo", ha escrito la vallecana junto a una fotografía en la que aparece junto a Dabiz Muñoz dándose un apasionado beso subacuático. La publicación supera ya los 90.000 me gustas y son muchos los compañeros y amigos que se han pasado por la publicación para felicitar al chef.

“Me encanta esta foto y me encantas tú”, le ha respondido el chef. “Pues venga, para casa”, escribió Pedroche como respuesta a su marido.