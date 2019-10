El autor del robo a la casa de Shakira y Piqué asegura que "en España es más fácil salir de la cárcel"

El programa de laSexta 'Aruser@s' ha hablado con el jefe de la banda de atracadores que entraron en casa de la pareja para robar: "Lo de Shakira y Piqué es cosas nuestra. De los demás golpes a jugadores del Barça no sabemos nada. Creo que es casualidad que haya tantos jugadores del Barça robados" , asegura ‘Yuri’.

En cuanto a su ‘modus operandi’, este miembro de la mafia georgiana asentada en Barcelona, comentan: "No queremos gente en las casas, no queremos hacer daño. Si hay gente salimos enseguida. Otros ladrones no son así".

"Solo queremos joyas y dinero; aquí tenemos ya a nuestros compradores de oro que pagan a 18 euros el gramo. Los rumanos arrasan con todo y los kosovares son muy violentos; pueden llegar a matar. Nosotros no queremos hacer daño", concluye.

‘Yuri’, que prefiere mantener el anonimato por razones obvias, asegura que actúan en España porque "la Policía es buena, hacen bien su trabajo. Los agentes son más humanos que la Policía de Georgia. Pero, en España es más fácil salir de la cárcel", apuntaba. Casi una veintena de jugadores han sido atracados en España durante los últimos años.