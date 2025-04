Al Bano y Romina Power, la historia del matrimonio que se convirtió en un dúo musical de éxito

Al Bano y Romina Power se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de Europa en los años 80 y 90. Tanto por su trayectoria musical juntos como por su lado más personal, la pareja de artistas ha compartido su vida en un matrimonio marcado por la tragedia.

Pero para contar la historia de Romina y Al Bano desde el principio hay que retroceder a 1969, cuando se conocieron en el rodaje de la película Nel sole. En aquel entonces él era un cantautor italiano de éxito de 24 años, mientras ella era una joven actriz de origen estadounidense de 16 años que seguía la trayectoria de sus padres: el mito de Hollywood Tyrone Power y la actriz Linda Christian.

Pese al amor que se mostraron durante el rodaje, tuvo que pasar ocho meses para volverse a ver. Su unión se convirtió en todo un fenómeno europeo, tanto musical como para la prensa del corazón.

Un relación amorosa y una trayectoria musical a la vez

Romina y Al Bano vieron entrelazados sus caminos gracias al mundo de la actuación. Ambos se enamoraron y tan solo un año después de conocerse se casaron en una boda que recogió a 30.000 personas esperando fuera de la iglesia.

Después de la boda del momento pasaron cinco años hasta que los artistas crearan un proyecto profesional juntos: convertirse en un dúo musical.

Al Bano y Romina Power unieron su talento para crear éxitos a lo largo de 25 años. Los artistas publicaron varios álbumes durante la década de los 70, como Atto I, 1978 y Aria pura. Sus hitos les llevaron a representar a Italia en Eurovisión en 1976 con el tema We'll Live It All Again.

Al Bano y Romina Power bautizando a Ylenia Carrisi en 1970 | GTRES

No obstante, lo mejor estaba todavía por llegar: su época más aclamada fue los años 80, cuando estrenaron tan conocidos como Felicità y Ci sarà y representaron a Italia en Eurovisión en 1985 con la canción Magic, Oh Magic. La pareja continuó lanzando proyectos con gran acogida, como Che angelo sei, Effetto amore, Sempre sempre, Libertà! y Fragile.

A lo largo de su trayectoria la mayoría de sus álbumes fueron grabados también en español, y conquistaron con su música países como Alemania, Francia y Austria, pero también saltaron a Latinoamérica.

El final de la pareja, marcado por una tragedia familiar

El matrimonio y el dúo musical se compaginaban a la perfección. Tuvieron cuatro hijos que formaban parte de sus viajes y sus giras, y se recorrían así el mundo con una familia feliz y nómada.

Todo iba bien hasta que en 1994 Al Bano y Romina vivieron una tragedia que sacudió su amor y sus vidas: la desaparición de su hija mayor, Ylenia Carrisi, a la edad de 24 años en Nueva Orleans, Estados Unidos.

Sus diferencias respecto a la desaparición acabaron en separación, no solo amorosa, sino también musical: después de grabar su disco Ancora… Zugabe en 1996, su carrera se empezó a truncar, hasta que en 1999 se separaron.

A partir de ese momento cada uno comenzó una vida por separado, gestionando la desaparición de su hija sin estar juntos.

Un reencuentro 20 años después

Después de dos décadas sin tener contacto, en 2013 Al Bano y Romina volvieron a cruzarse en el camino. Fue después de que un empresario ruso los convenciera de reunirse sobre el escenario. Así, se les volvió a ver juntos como dúo.

Romina Power y Albano actuando en 2019 | GTRES

Al Bano y Romina Power decidieron volver a cantar juntos, y fueron haciéndose con la situación actuación tras actuación. Al Bano confesó cómo se sentía con esto en una entrevista con RTVE: "Me he dado cuenta de que en el escenario somos perfectos, como si nada hubiera pasado".

Más allá de todo lo que les ha ocurrido, la complicidad y la química en la música son innegables. Así, los artistas se han hecho frente a las adversidades y todos estos años han estado de nuevo activos en la música. Su último disco fue lanzado en 2020: Raccogli l'attimo.