Jasmine Carrisi, la hija cantante de Al Bano: "Mi padre me dice que tengo que ser determinada y fuerte en este trabajo"

Jasmine Carrisi es la hija del artista italiano Al Bano que ha decidido seguir su legado en la música. No obstante, la joven lo hace con ritmos urbanos y muy bailables. Ejemplo de ello es su nuevo sencillo , Non Adesso , con el que debuta en español.

Jasmine Carrisi es una joven promesa de 23 años que ha seguido los pasos de su famosísimo padre, Al Bano. Por eso, desde pequeña lleva formándose tanto en la interpretación como en el canto.

Tras recorrerse escenarios y platós internacionales, aterriza este 2025 con un nuevo proyecto musical, encabezado por el recién estrenado sencillo Non Adesso. Este tema bailable y pegadizo es su debut en español, al puro estilo de su padre.

"Bad Gyal Me encanta, no sabía que era de España"

Su vínculo con el español le viene directamente de su pasión por la música en nuestra lengua: "Me encanta el sonido, cómo suena el idioma en las canciones". Tanto es así que admira, por encima de todo, a una de nuestras artistas patrias más consagradas en el género urbano: "Bad Gyal me encanta, no sabía que era de España".

La influencia de Al Bano

Yasmine y Al Bano han cantado juntos tanto sobre el escenario como en la canción Nessuno Mai, pero los consejos del italiano a su hija son más desde un vínculo paternal: "Me dice la personalidad que tengo que tener en este trabajo, ser determinada y fuerte".

Al intérprete de Felicità le cuesta entender la música urbana que hace su hija. Así nos lo cuenta, entre risas, Jasmine: "Le estoy enseñado este nuevo género porque yo escucho mucho trap y rap, entonces en el coche escucho esta música". "Él no la comprende del todo, pero poco a poco se está acostumbrando", se sincera la artista.

De su padre también le llega la fama desde que nació, con la que lidia más o menos bien: "Estoy más acostumbrada con el paso de los años, pero no siempre lo he llevado bien". La cantante se ve una persona "reservada", y que la miren en la calle a veces le resulta "difícil y raro".

¿Jasmine Carrisi a Eurovisión?

La cantante de Non Adesso no descarta presentarse al Festival de San Remo "si sale la canción justa que puede ser buena" ni tampoco al Benidorm Fest, pues se atrevería a representar a España en Eurovisión dada su gran fascinación por nuestro país.

Por el momento la cantante avanza poco a poco en la industria musical. Non Adesso formará parte de su esperado álbum, que nos adelanta que lo tendremos entre nuestras manos este 2025.