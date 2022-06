Belén Cuesta: su polémica en La casa de papel, su primera foto como Bárbara Rey y cómo conoció a Los Javis

Belén Cuesta es una de esas actrices que empezó siendo camarera. La malagueña de 38 años siempre tuvo claro que quería dedicarse a la interpretación pero, para poder cumplir su sueño, tuvo que compaginar la formación con otros trabajos.

"Cuando me viene a Madrid, me busqué un trabajo de cajera y luego ensayaba, a veces hasta la una o dos de la mañana", contó en una entrevista en 2018 con Mujer Hoy.

Los inicios no fueron fáciles para la ganadora del Goya a Mejor interpretación femenina por La trinchera infinita: "Hubo un momento en el que no podía más y dije que me volvía a Málaga y fue mi familia quien me dijo: 'De eso nada. Insiste, aguanta'. Y ¡gracias!". Lo hizo y al final fueron esos trabajos alternativos los que le abrieron las puertas a conseguir su sueño.

Camarera con Los Javis

Belén Cuesta pasó de ser cajera a ser camarera y detrás de la barra del Válgame Dios de Malasaña (Madrid) conoció a Javier Ambrossi, hermano de Macarena García y pareja de Javier Calvo.

Las noches de trabajo forjaron entonces una amistad que soñaba con flashes y alfombras rojas. Los Javis veían en ella un talento muy prometedor y Ambrossi le prometió que le escribiría un papel que le cambiaría la vida. Así fue. Ese papel fue la hermana Milagros de la obra musical La llamada, que luego llevarían a la gran pantalla y por el que se llevó su segunda nominación al Goya en 2018. Un año antes había estado nominada por Kiki, el amor se hace y en 2020 se llevó el cabezón por La trinchera infinita.

Ni Ambrossi ni Cuesta ni ninguno de los primeros integrantes de la obra, que empezó representándose en el hall del Teatro Lara de Madrid, se imaginaba que la historia de la hermana Milagros, una monja que dudaba de su sexualidad, iba a despertar tantas pasiones.

"¡Todo era tan surrealista! Lo hicimos por puro amor al arte, ensayábamos en un garaje, los padres de Los Javis nos llevaban táperes con filetes empanados para comer", contó la actriz en Mujer Hoy.

Magüi, el otro gran personaje de Belén Cuesta

Belén Cuesta dio vida a la hermana Milagros durante tres años, entre 2013 y 2016, antes había hecho muchas otras representaciones teatrales pero ninguna con tanta repercusión.

Tras este éxito, la actriz dirigió su carrera hacia el cine y las series de televisión. Aquí entra Paquita Salas, otra creación de Los Javis en la que da vida a uno de sus personajes más famosos: Magüi Moreno, con la que estuvo tres veces nominada al premio Feroz y ganó una de ellas.

Más allá de esta serie ha participado en las principales comedias españolas. Rodó Ocho Apellidos Catalanes junto a Clara Lago y Dani Rovira, Paco León la dirigió en Kiki, el amor se hace, estuvo en El Pregón con Andreu Buenafuente y finalmente volvió a ser la hermana Milagros en la película de La llamada.

Fuera de esta género se incluyen La trinchera infinita, la película que le hizo ganar su primer Goya en 2020, y la serie La casa de papel. En la producción de Netflix da vida a Manila, una mujer trans, lo que levantó gran polémica en los espectadores.

"Pensábamos que era bueno que se hablase de eso, fuese de una manera u otra. Por otra parte, la forma en que la producción estaba enfocando el tema era una manera absolutamente respetuosa de inclusión y me parecía algo muy positivo de hacer", dijo sobre la polémica en una entrevista con El Mundo.

El reto de ser Bárbara Rey

Ahora su nuevo reto es meterse en la piel de Bárbara Rey. La actriz participa con Jaime Lorente en la serie de Atresmedia Premium Rey y Cristo.

"Está siendo muy interesante. La parte de la vida que se cuenta a mí me fascina mucho independiente de que ella sea Bárbara Rey", contó sobre el rodaje en una entrevista en El Español. "Se está contando la historia de una mujer fascinante en una época muy complicada para ellas".

"Estoy descubriendo y aprendiendo cosas de ella y de la época que no sabía", añadió la intérprete a la que ya hemos visto vestida como la vedette.

La historia de Belén Cuesta y Tamar Novas

Otra de las series de la que no se puede olvidar Belén Cuesta es Bandolera. La malagueña dio vida a Elisa Vega en la serie de Antena 3, donde coincidió con el actor Tamar Novas.

En 2012 empezaron una relación que se ha prolongado durante más de ocho años.

Muy discretos en su vida privada, muy pocas veces se han dejado ver en una alfombra roja y la última vez que fueron fotografiados juntos fue en diciembre de 2021 en un aeropuerto. Desde entonces no ha habido rastro de la pareja y, de hecho, Belén no estuvo en la boda de James Rodhes, gran amigo de Tamar Novas, quien ejerció de padrino del pianista.