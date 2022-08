Ben Affleck y Matt Damon: la historia detrás de sus más de 40 años de amistad

Pocas relaciones duran tanto tiempo como la amistad entre Ben Affleck y Matt Damon. Se conocen desde pequeños y han trabajado juntos en varios proyectos notables como Good Will Hunting.

Tras más de 40 años siendo amigos, por lo que no es de extrañar que las fuentes de Page Six afirmen que Damon es uno de los invitados de Affleck a su segunda boda con Jennifer López. Hacemos un repaso de la amistad entre los dos actores.

Casi vecinos

Juan Sanguino comentaba para Cuerpos Especiales que los actores se conocieron cuando a Matt Damon estaban a punto de pegarle y apareció Affleck y le defendió.

Además, en una entrevista en la revista Parade, Ben Affleck aseguró que si no fuera por Matt Damon, posiblemente no hubiera tenido una carrera como actor. Ellos eran casi vecinos, vivían en el mismo barrio de Boston, a tan solo dos casas de distancia. Además, Affleck afirmó que se llevan siendo amigos desde principios de la década de 1980, y se llevaron bien rápidamente debido a su amor por la actuación:

"Como adolescente, lo natural es tener amigos que tienen intereses comunes y así encajan perfectamente. Antes de Matt, estaba solo. Actuar era una actividad en solitario en la que simplemente me divertía y hacía algo, actuaba en un pequeño programa de televisión o algo así, y nadie lo entendía. Ninguno de los otros niños sabía qué era lo que hacía, cómo funcionaba ni nada. De repente, tenía este amigo, Matt, y lo entiende y quiere hacerlo y piensa que es interesante y quiere hablar sobre eso. Pronto los dos lo estamos haciendo."

Ben Affleck también contaba en la mencionada entrevista que, durante la secundaria, aprovechaban cualquier momento libre que tenían para ir juntos a Nueva York y presentarse a los castings que pudieran.

Primer trabajo juntos

Trabajaron juntos por primera vez en el año 1989 cuando ambos aparecieron como extras en la película Campo de sueños.

Matt Damon contó en Dan Patrick Show que guarda un buen recuerdo de la breve experiencia en esta película porque, tanto él como Ben Affleck, tuvieron la oportunidad de hablar con el actor principal del filme, Kevin Costner, que les animó a perseguir sus sueños de ser actores. Es curioso cómo ambos actores volverían a coincidir en el futuro con Costner: Affleck en 2010 en The company men, y Damon en 2014 en The man who saved the world.

Compañeros de piso

El primer gran papel de ambos actores juntos llegó con Colegio privado, una película de 1992 donde interpretaban a dos estudiantes de un exclusivo internado que castigaban a un nuevo compañero, interpretado por Brendan Fraser, cuando se enteraban de que era judío.

Affleck dijo una vez a Forbes que después de que les pagaran a los dos por Colegio Privado, pensaban que eran ricos y "lo gastaron todo en un par de meses". Aún así, el dinero les dio para alquilar una casa en el vecindario Eagle Rock de Los Ángeles, donde, supuestamente, escribieron el guion de El indomable Will Hunting.

Entre Colegio privado y El indomable Will Hunting, participaron en otra película juntos llamada Días de Gloria donde Affleck interpretó al personaje principal, Jack, un futuro graduado universitario, y Damon apareció en un papel secundario interpretando a Edgar.

El éxito de 'El indomable Will Hunting'

En 1997 se estrenó El indomable Will Hunting, una película que coescribieron y coprotagonizaron. Con ella obtuvieron un gran éxito y ganaron su primer Oscar, en la categoría de mejor guion original.

El indomable Will Hunting lanzaría a la fama a ambos actores que, además de sus carreras en solitario, también realizarían múltiples proyectos juntos como Dogma, la serie documental Proyect Greenlight, Una noche perfecta o El último duelo, la película más reciente en la que aparecen ambos.

El 'Bromance'

Durante mucho tiempo se especuló que Ben Affleck y Matt Damon eran pareja. En una entrevista de 2012 para Playboy, le preguntaron a Damon cómo se sentía al escuchar esos rumores. El actor respondió: "Nunca negué esos rumores porque estaba ofendido y no quería ofender a mis amigos que eran homosexuales, como si ser homosexual fuera una especie de maldita enfermedad. Me puso en una posición extraña en ese sentido".

Cuando Damon recibió el 24º Premio de la Cinemateca Estadounidense en 2010, Affleck y su entonces esposa Jennifer Garner estaban allí para ayudar a presentar el premio. La actriz y productora no dudó al bromear: "Ben es la mitad de una de las mejores historias de amor jamás contadas. No conmigo. El prototipo real del gran 'bromance' de Hollywood … Aquí tienes la prueba de que el amor está vivo y bien en Hollywood. Al menos para mi querido marido, el querido marido de mi marido, Matt Damon".

No serían los únicos premios en los que aparecerían juntos. En 2016, ganaron el premio Chicos de la década en los Guy Choice Awards de Spike TV, al año siguiente , ambos presentaron juntos el premio al mejor guion adaptado de los Oscars, justo 19 años después de que ellos lo ganaran.

Un día perfecto

Cuando a Ben Affleck le preguntaron que sería para él un día perfecto sin trabajo, el actor respondió: "No sé si ese día llegará alguna vez. No paso demasiado tiempo descansando. Los domingos me gusta ver a los Patriots con Matt. Es un día agradable y relajante."

Ambos actores han asegurado que les gustaría trabajar más juntos. Por un lado Damon decía en The Bill Simmons podcast que creía que él y Affleck continuarán escribiendo juntos en el futuro. Por su parte, Affleck comentaba en Entertainment Tonight tras estrenar El último duelo: "¿Por qué no hacemos esto más a menudo?"

Los deseos de estos actores se han hecho realidad dado que ambos están colaborando en una nueva película que aún no tiene título, donde contarán la historia detrás de la asociación entre Michael Jordan y Nike. El portal GQ informaba que está previsto que Affleck dirija e interprete al cofundador de la marca deportiva, Phil Knight, mientras que Damon interpretará al antiguo ejecutivo de Nike, Sonny Baccaro.