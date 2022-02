Beret anuncia un concierto en Nueva York, que dedicará a su hermana fallecida

Te interesa Beret publica una emotiva canción tras la muerte de su hermana Sandra

El cantante español Beret ha anunciado su primer concierto en Nueva York el próximo 10 de marzo, que tendrá lugar en el mítico local Sounds of Brazil (S.O.B) -donde han actuado iconos de la música como Marc Anthony, Celia Cruz o Maná- y que el joven dedicará a su hermana Sandra, recientemente fallecida.

"Tengo que seguir con mi vida, no me queda otra cosa", contó hoy a Efe Beret sobre la vuelta a los escenarios, que se producirá poco después de la muerte de su hermana mayor, que él mismo desveló en redes sociales hace tres semanas.

"Una de las cosas que me hacen feliz es cantar, desde siempre, por lo tanto lo único que me queda es dar ese concierto y dedicárselo a mi hermana", agregó. El cantante se refiere a Sandra, la hermana de la que se despidió con un emotivo tema hace poco más de un mes.

Se trata del estreno del sevillano en la Gran Manzana, un concierto que está enmarcado en su gira "Prisma" y que lleva organizando meses. De hecho, en principio se anunció que Beret iba a estar en Nueva York a mediados del pasado mes de noviembre, pero los problemas con la gestión de su visado le llevaron a retrasarlo.

Cantar en la ciudad de los rascacielos, sin embargo, es algo que lleva soñando desde hace tiempo: "Llevamos años con ello en mente. (...) En mi cabeza siempre estaba ir a Nueva York", confesó.

Aunque vaya a actuar sobre el mismo escenario que otras grandes figuras de la música, el cantante de 24 años afirma que no le gusta compararse con nadie, y subraya que su éxito "no ha sido premeditado". "Me encantaría triunfar como Maná, por ejemplo, que les adoro, o Marc Anthony, pero es algo que no sé (si sucederá). (...) Quiero ser yo mismo, y si llega, pues llegó", zanjó.

Además de su gira, Beret está preparando el lanzamiento de un nuevo disco, que espera poder presentar a mediados de este año, y en el que habrá colaboraciones de las que solo quiso dar algunas pistas, sin entrar en detalles.

"Una colaboración será latina, otra será con un grupo que llevo siguiendo desde niño y en España suena mucho desde hace mucho tiempo", afirmó.