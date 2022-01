Beret publica una emotiva canción tras la muerte de su hermana Sandra

Beret ha dejado a su público conmocionado. La muerte de su hermana Sandra ha supuesto un auténtico mazazo para el cantante, que ha encontrado consuelo y refugio en la música. Aunque no han trascendido las causas de su fallecimiento, el cantante ha mostrado su desconsuelo por este duro revés para su familia.

El artista sevillano ha escrito unos emotivos versos como despedida. Una canción con la que homenajea a una de las personas más importantes de su vida, su hermana mayor.

"Te he escrito esta letra a ti Sandra, para que allá donde estés la escuches...", decía el artista en su cuenta de Instagram.

En la canción se palpa el inmenso dolor que el joven de 25 años está sufriendo y él mismo reconoce que no sabe cómo afrontar esta terrible pérdida. "Nunca voy a aprender a despedirme de ti, nunca voy a poder dar ni la mitad de amor que tú nos has dado a todos, nunca hubiese sido como soy si no me hubieses cuidado como si fueras mi segunda madre.. Te quiero hermana, descansa en paz para siempre", añadía junto al vídeo en el que canta el tema con su guitarra.

Numerosos amigos y conocidos del cantante han querido mostrarle su apoyo. Sebastián Yatra, Sofía Ellar o Adri Campos son algunos de los artistas que han llenado la publicación de mensajes de cariño, sin olvidar a sus fans, que se han mostrado conmocionados por la triste noticia.

Uno de sus grandes apoyos

En un vídeo que el artista publicó en noviembre de 2016 se puede comprobar que su hermana era una de sus mayores seguidoras.

Tanto es así que incluso se animó a pedirle a los fans del artista que acudiesen al concierto que Beret iba a ofrecer en Marbella. "Todo el mundo al concierto, todo lleno, lleno, lleno", decía Sandra, entusiasmada con la prometedora carrera musical de su hermano. "Chachipiruli", bromeaba.

La emotiva letra del tema dedicado a su hermana

Tú no tienes sentido en el cielo, tu ya eras un ángel antes de haberte ido

Sé que nada en la vida es eterno pero me faltó un momento para despedirme contigo

Yo que fui aprendiz de tus cuentos, tú una fuente en el desierto, tú mi hermana y yo tu niño

Te ha faltado vida para decirme que darías la tuya que me cuidarás en el camino y volarás por encima de nosotros protegiéndonos cada paso que no daremos contigo

Soñaré con tenerte en mis brazos, sé que quizás no soy experto en decirte te quiero, gracias por hacerme sentirme grande siendo tu hermano pequeño