El beso de Camila Cabello y Shawn Mendes en Coachella que da alas para pensar en una reconciliación de la pareja

Camila Cabello y Shawn Mendes han vivido un Coachella muy acaramelados. La pareja de artistas, que mantuvo una relación seria durante más de dos años, se ha reencontrado este viernes en la primera noche del festival de Indio (California).

Las redes sociales -y los presentes en el festival- han sido testigos de que la llama entre ellos no se ha apagado.

Aunque anunciaron su ruptura a finales de 2021 y desde entonces no se había vuelto a saber si mantenían contacto o no, parece que entre ellos hay muy buena sintonía. Tanta como para deshacerse en besos y arrumacos mientras disfrutaban de la música del festival.

Sus vídeos tomando chupitos, disfrutando de su compañía y besándose entre el público -como si se tratase de una pareja normal- han despertado las teorías del fandom sobre una posible reconciliación.

Lo que comenzó como una sensual conexión al son de su colaboración en Señorita más tarde se transformó en un amor sólido y ahora, después de la ruptura... ¿Viviremos cómo se dan una segunda oportunidad?

Habrá que esperar para saber si estos cariños son producto de la nostalgia o significan algo más a largo plazo.

Un amor que nació en Señorita

Como ellos mismos han explicado, Camila y Shawn eran grandes amigos cuando decidieron colaborar juntos en Señorita, el temazo que se convirtió en todo un éxito en 2019. En junio de ese año lanzaron el videoclip, en el que ya se podía apreciar la química que había entre ambos. Enseguida surgieron los rumores de que entre ellos podía haber algo más que una amistad.

Un mes después fueron fotografiados cogidos de la mano por la calle. Las imágenes despertaron todo tipo de comentarios.

Mientras unos se ilusionaban y confirmaban que entre ellos había saltado la chispa del amor, otros desconfiaban y apuntaban a una estrategia de marketing. No fueron pocos los que en un primer momento no creyeron que la relación fuese real.

Ajenos a la rumorología, Shawn y Camila continuaron haciendo su vida juntos. El tiempo y sus imágenes paseando enamorados y besándose en la piscina terminaron por disipar cualquier duda sobre su amor. Estaban enamorados.

Shawn Mendes y Camila Cabello // GTRES

La ruptura dos años después y los motivos

Fue en noviembre de 2021 cuando se rompió la burbuja de la idílica relación. La pareja hacía pública su separación pero recalcaba su amor mutuo. "Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos", aseguraban en su comunicado.

Muchos fueron los que en ese momento comenzaron a plantearse los motivos del fin de la relación. Según explicaban fuentes cercanas a Camila en exclusiva para E! News, fue Shawn Mendes quien "inició la conversación" para romper, algo que a ella no le sentó muy bien de primeras. Sin embargo, aunque Camila estaba "muy molesta por la separación", ambos acordaron que era lo mejor para su relación.

Esta misma fuente también afirmaba que la intérprete de Havana no pasó por un buen momento tras romper con su pareja, pero que el apoyo de su entorno y las ocupaciones laborales la mantuvieron a flote. "La relación se estaba volviendo obsoleta y complaciente y decidieron que era mejor ser amigos", dijo.

Problemas de salud mental: Camila y Shawn se muestran vulnerables

Cuatro meses después de la ruptura, este pasado mes de marzo, Shawn Mendes se sinceraba con sus seguidores en un emotivo vídeo en el que habla de sus sentimientos mientras toca algunas notas al piano.

"Cuando estás rompiendo con alguien no te das cuenta de toda la m**** que viene después. Es como, a quién llamo cuando estoy en un ataque de pánico, a quién llamo cuando estoy en el límite. Y creo que esa es mi realidad ahora", decía el intérprete de I'll be Okay, tema en el que habla también del dolor de una separación.

No es la única confesión que ha hecho sobre sus problemas de salud mental. Hace solo un mes el artista afirmaba que quería mostrar su faceta más "verdadera, honesta y única", pero en muchas ocasiones esto se tornaba "una lucha".

"Tengo miedo de que si la gente sabe y ve la verdad, puedan pensar mal de mí. Que puedan aburriste de mí", decía antes de confesar que por mucho éxito que tenga, se le hace difícil que los pensamientos intrusivos no le ronden en la mente. "La verdad es que incluso con tanto éxito, todavía es difícil sentir que no estoy fallando", aseguraba.

Camila: "Es una sensación paralizante"

Camila también ha explicado en más de una ocasión todos los episodios de ansiedad a los que ha tenido que enfrentarse durante los últimos meses.

La situación llegó hasta tal punto, que Camila sintió que no podía ni siquiera ir al estudio a grabar las canciones de su último disco, Familia.

"Hubo un momento en el que me sentía tan mal por mi ansiedad que pensé: 'Siento que no puedo ir al estudio. Siento que no puedo ir a trabajar. La única forma de sentirme yo misma era ir a trabajar. Y si no iba a trabajar esperando a sentirme mejor antes de hacerlo... es una sensación paralizante", ha explicado en una entrevista para Daily Pop de E! News.

Por este motivo, Camila decidió empezar a ir a terapia, donde decidió hacer cualquier cosa que le indicaran los profesionales: "Mi vida era tan mala y tan dolorosa que pensaba: 'Si me dices que comer mierda del suelo me hará sentir mejor, lo haré'. Estaba como, 'Sí, por supuesto, terapia. Todo".