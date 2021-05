Billy Porter, "aliviado" tras confesar que es VIH positivo

Billy Porter, protagonista de la exitosa serie Pose, ha hecho probablemente la confesión más importante y liberadora de su vida: es VIH positivo.

En una entrevista para The Hollywood Reporter, el actor ha explicado que lo ha mantenido en secreto durante 14 años, pero ahora ha encontrado el motivo para hacerlo público: "Estoy vivo para poder contar la historia. Hay toda una generación que estuvo aquí y yo me apoyo en ellos. Puedo ser quien soy en este espacio, en este momento, por el legado que me dejaron. Así que es hora de ponerme los pantalones de niño grande y hablar".

Porter ha explicado que fue en 2007 cuando acudió al médico por un bulto y aprovechó para hacerse un test de VIH tal como hacía cada seis meses. Tras drenarle el bulto y realizarle el test, el doctor le dijo que se sentara: "Me dijo que la prueba había dado positiva".

Vergüenza y miedo a truncar su carrera

Billy ha explicado que cuando se enteró de la mala noticia le invadió el miedo y solo se lo contó a algunas personas muy cercanas: "Intentaba tener una vida y una carrera, y temía no conseguirlo si la gente equivocada se enteraba. Sería una forma más de discriminarme en una profesión muy discriminatoria. Así que intenté pensar en ello lo menos posible y bloquear el pensamiento. Pero la cuarentena me ha enseñado mucho".

Pero intentar bloquear este secreto solo le trajo más problemas y ansiedad. Porter ha explicado que sufrió problemas estomacales durante 14 años sin que ningún médico acertara con lo que le ocurría: "Sentía siempre un nudo en el estómago. Sentía como si hubiera una mano apretándome el corazón todos los días. La vergüenza es una destructora”

Pray Tell, su catarsis

Ha sido precisamente Pray Tell, el personaje que le ha llevado a la fama, el que le ha servido como catarsis para liberarse de este secreto. El protagonista de Pose también es seropositivo y le sirvió para superar toda la vergüenza que había acumulado a través de tantos años: "Pude decir todo lo que quería a través de un sustituto".