La bonita amistad de 27 años entre Fernando Tejero y Dani Martín

La bonita relación de Fernando Tejero con Dani Martín enternece los corazones de sus fans. Siempre que el actor y el cantante comparten algo juntos demuestra el gran apoyo que son el uno para el otro.

Su amistad se remonta a muchos años atrás, concretamente hace casi 27 años que los caminos de Dani y Fernando se cruzaron. Fue en los comienzos del actor en Madrid, ciudad a la que llegó desde Córdoba con el fin de labrarse una carrera en la interpretación.

Martín y Tejero se conocieron precisamente en la escuela de interpretación Cristina Rota de la capital, y el cantante se volvió rápidamente un pilar fundamental para el actor en su nueva vida, alejada de los suyos.

"Yo vivía primero en una pensión en la calle Doctor Cortezo que tenía una ventana que daba a un patio y me pasaba toda la noche oliendo a calamares fritos porque el patio daba a un restaurante. Y mi compañero de clase era Dani Martín...", contó Tejero en el programa La noche D.

Dani lo adoptó como un hermano

No tardaron en hacerse amigos, tanto que Dani Martín lo acogió en su propia casa. Así lo contó Tejero en el mencionado programa: "Un día se presentó con un billete de 10.000 (60 euros) pesetas que le había dado su madre para mí y me dijo: 'Haz las maletas que te vienes para mi casa'. Y estuve un tiempo viviendo en casa de Dani, con sus padres y su hermana".

"Me sentí como un hijo más. Carmen y Manolo, a quienes quiero muchísimo, son mi segunda familia. Les estaré eternamente agradecido porque, a día de hoy, sigo siendo un hijo más para ellos", expresa Tejero, tal y como recoge ABC.

"Él es como mi hermano y sus padres son como mis tíos madrileños", empresa el actor. día de hoy continúan considerándose familia, y siempre que pueden comparten su bonita relación en redes sociales.

De hecho, su amistad les ha llevado a subirse juntos al escenario. El actor ha participado en conciertos de Dani Martín, con quien ha cantado a dúo la canción Contigo en numerosas ocasiones.

Además, Dani Martín le regaló a Fernando Tejero algo muy especial, a su perro: "Él fue quien me regaló a Woody, me lo trajo de Londres y fue mi compañero durante diez años. Pasó conmigo penas y alegrías, y era un perro al que conocía toda la profesión porque me lo llevaba a todas partes; era como una prolongación de mí. Woody era mi amigo, y le puse Woody en honor a Woody Allen, que es uno de mis directores favoritos".