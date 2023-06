Fernando Tejero: tres parejas, ganas de ser padre, acoso del colegio y amigo de Dani Martín

Ha trabajado sin descanso, pero Fernando Tejero será eternamente recordado por su papel en Aquí no hay quien viva.Emilio, aquel atormentado pero entrañable portero de Desengaño 21, ha pasado a formar parte de la cultura pop española.

Guarda un buen recuerdo de aquella ficción pero reconce estar cansado de ser objeto siempre de la misma referencia. "¿Por qué no destacan que gané un Goya?", se preguntaba en su última charla con Bertín Osborne y Luz Casal.

La película Días de Futbol le dio un Premio Goya a Mejor Actor Revelación en 2003 y lo cierto es que a sus 56 años nunca se ha bajado de los escenarios ni se ha apartado de las cámaras. Solo se lo planteó cuando le picó el gusanillo de convertirse en padre.

Su deseo de ser padre por gestación subrogada

En 2018 el actor se planteó tomarse un descanso en su vida laboral para poner en marcha los trámites y convertise en padre. Consultó y compartió con su amigo Miguel Poveda sus dudas sobre la gestación subrogada.

"Le he pedido consejo. Intento pedirle consejos a mis amigos que ya lo han vivido", contó en 2017 en una entrevista en la que aseguró que había empezado a mirar el papeleo. El cantante le recomendó dos cosas: "Que tenga paciencia y que prepare dinero".

Han pasado cinco años y en este tiempo Fernando Tejero no ha sido padre, una situación que le genera cierto temor como confesó aquel mismo año. Las opiniones sobre este proceso le preocupan.

"Me da un poco de miedo porque tengo compañeros que lo han hecho por este sistema y se ven insultados por las redes sociales, les llaman de todo y tampoco me gustaría que si algún día tengo un hijo, se criase en un ambiente cruel y señalado con el dedo", dijo sobre la posibilidad de tener hijos por gestación subrogada.

Ese temor le ha llevado a pensar en la adopción para cumplir su deseo de tener hijos. "Me encantaría ser padre. Sería un coñazo de padre porque sería muy preocupado y muy sufridor. Yo creo que no me muero sin ser padre. Tengo mucho amor para dar, y ya que las parejas me lo dan intermitentemente…", contó a Bertín Osborne en su primera entrevista en el programa Mi Casa es la Tuya.

No tiene bebés pero sí es padre de tres peludas que son como sus hijos. Las tres perritas son sus "tres muñecas" y "el premio" de su vida. Se llaman Lúa, Lía y Pepa.

El bullying, abusos y homofobia durante su infancia

Fue en febrero de este año cuando el actor recordaba a su paso por la alfombra roja de los Premios Carmen los abusos que sufrió cuando era niño, una violencia que por aquel entonces estaba normalizada.

"Yo sufrí abuso con 13 años y bullying, esas cosas que hoy tienen nombre y que, por suerte, la gente denuncia. Pero dentro de la profesión a mí no me ha tocado con un compañero muy cerca, sinceramente no", aseguraba al micrófono de Gtres.

Tejero contaba que sus malas experiencias se dieron en el entorno escolar y en su barrio, dos zonas que muy a su pesar no fueron un terreno seguro para su desarrollo. Según su testimonio, ocurrió "con gente que pensaba que era amiga. El bullying fue en el colegio, me insultaban, me llamaban 'maricón' y todo lo que conlleva la homofobia. Y ya digo, por esa época no se daba importancia. Incluso a ti te daba miedo llegar a casa diciendo 'me han llamado esto' por miedo a que encima tus padres te regañasen", explicó.

A Carles Francino en La Ventana le confesó uno de sus recuerdos más dolorosos. "Abusaron de mí sexualmente, un chico mayor que yo", dijo sin querer dar más detalles.

Salió del armario en televisión

Si en 2017 contó en televisión que quería ser padre, en 2015 decidió hacer pública su homosexualidad en una charla televisiva.

Se lo dijo a la periodista Pepa Bueno, a quien desveló que nunca había hablado con sus padres sobre su homosexualidad: "No tenía el valor de confesarles ciertas cosas a la cara".

"Mis padres han aceptado mi homosexualidad de otra manera por mi éxito", dijo Tejero, para luego añadir: "No sé cómo se lo tomarán después de ver esto".

Las tres relaciones conocidas de Fernando Tejero

Una de las primeras relaciones públicas que se le conoció fue con Miguel Ortiz, conocido por ser Mister Gay España en el año 2012. Estuvieron juntos hasta 2013.

El siguiente que sepamos que pasó por la vida del actor fue el murciando Pascual Cantero. Estuvieron juntos de 2015 a principios de 2017 y no terminaron demasiado bien. Solo hay que leer el mensaje que Tejero le dedicó a su exnovio en julio de ese año para darse cuenta. "Él mismo mar que ayer nos acogía juntos, hoy se alegra de vernos separados, yo también… Bueno, sinceramente nunca nos acogió, como aquel paisaje submarino, nuestro amor, si es que lo hubo, estaba contaminado como tu corazón, no lo salvaba nadie… ", escribió el actor.

El tercero en discordia es Pol Badía, expareja del maestro Joao y exconcusante de GH 17. Unos paparazzi los pillaron besándose en 2019.

La relación terminó con un comunicado de la oficina del actor: "Los hechos que se publican no pueden estar más lejos de la realidad. El Sr. Fernando Tejero estaba comiendo con un sobrino, en un restaurante de las playas de Barcelona, cuando se ha visto sorprendido por la situación que una cámara ha captado y de la que no se desprende ni se puede desprender absolutamente nada que no sea producto del morbo y de la avidez comercial".

Gran amistad con Dani Martín

Se conocieron hace ya 26 años en la Escuela de Cristina Rota y desde entonces les une una estrechísima amistad. Tejero había abandonado la pescadería de su padre para abrirse paso a la capital, instalándose en una pensión con pocas comodidades.

Así, la familia Martín le ofreció que se instalase con ellos en el hogar familiar. "Un día se presentó con un billete de 10.000 pesetas (60 euros) que le había dado su madre para mí y me dijo: 'Haz las maletas que te vienes para mi casa'. Estuve un tiempo viviendo en casa de Dani con sus padres y con su hermana", contó Tejero en una entrevista con Dani Rovira. Miriam, la hermana del cantante, falleció repentinamente hace años, dejando un gran pesar en toda la familia.

"Cada vez que te veo, unas veces con más o menos frecuencia, es cierto que se me ablanda el corazón, por lo vivido, por lo sentido, por lo no sentido, pero sobre todo porque tengo la seguridad de que si te necesito te tendré siempre, igual que tú a mí. Eres un luchador, con un carisma brutal y naciste para hacer lo que haces, para regalar lo que regalas", escribió el intérprete en su cuenta de Instagram sobre lo mucho que significa para él su relación de "hermanos".