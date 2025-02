La bonita relación entre Taylor Swift y Genesis, el hijo menor de Alicia Keys

La gala de los premios Grammy volvió a dejar algunos de los momentos más desatacados dentro de la industria musical del año, con especial mención para Beyoncé, que se consolida como la cantante con más Premios Grammy de la historia al vencer en la categoría Álbum del Año y Mejor Álbum Country por Cowboy Carter, y ya suma 35 trofeos en su carrera.

Por otro lado, el rapero Kendrick Lamar fue otro de los grandes vencedores de la noche al hacerse con los gramófonos en la categoría de Grabación y Canción del Año por su hit Not Like Us y Shakira acaparó los focos con su espectacular actuación antes de hacerse con el premio al Mejor Álbum Pop Latino Las Mujeres Ya No Lloran, dedicando su premio a los inmigrantes con un reivindicativo discurso.

Precisamente durante el show de la colombiana se produjo uno de los instantes más virales de los Grammy 2025 sin tener nada que ver con su autora. Los protagonistas no fueron ni más ni menos que la superestrella Taylor Swift y Genesis, el hijo menor de Alicia Keys con el productor Swizz Beatz.

"Gen y @taylorswift improvisando", escribió el orgulloso padre en su storie de Instagram en la que también aparece Egypt, el hijo mayor de la pareja con 14 años. La familia se encontraba entre los asistentes a la gala ya que Alicia Keys recibió el Grammy al Impacto Global que ha tenido su carrera, con éxitos como No One, Fallin o Girl on Fire, ya diva del pop no dudó en acercarse a dar la enhorabuena a la neoyorquina dada la buena relación que les une, sobre todo por la admiración que Genesis profesa a Swift.

Hay que recordar que, hace apenas un año y medio, Genesis fue uno de los invitados más especiales en el concierto de la autora de Cruel Summer en Inglewood (Los Ángeles). El pequeño acudió como un auténtico swiftie al espectáculo, teniendo la oportunidad de abrazar a su ídolo e incluso recibió una carta escrita de su puño y letra en la que le explicaba la ilusión que le había hecho volver a ver al pequeño.

La primera vez que se conocieron fue en los iHeartRadio Music Awards de 2019, cuando las cantantes estaban sentadas una cerca de la otra y, con Génesis apenas siendo un bebé, comenzaron a saludarse tiernamente. Un vínculo que, desde entonces, ha ido dejando grandes recuerdos con cada encuentro.