Todas las actuaciones de los Premios Grammy 2025: Sabrina Carpenter, Shakira, Billie Eilish y más

La 67 edición de los Premios Grammy ha dejado momentos memorables y grandes triunfos.

Beyoncé se ha convertido en la primera mujer negra que gana el Album del Año, por su trabajo en Cowboy Carter, y ya acumula 35 grafómonos en su vitrina. Kendrick Lamar ha hecho doblete en las principales categorías de Mejor Canción y Mejor Grabación gracias a Not Like Us, y el Mejor Dúo ha sido para Lady Gaga y Bruno Mars en su reconocida Die With a Smile.

Por la alfombra roja desfilaron looks tan extravagantes como el de Chappel Roan o Lady Gaga, y la polémica llegó de la mano de Bianca Censori, que se presentó completamente desnuda. El escenario también estuvo lleno de música gracias las nueve actuaciones que amenizaron la ceremonia.

Benson Boone y su pirueta viral

El cantante demostró con creces su calidad vocal y su dominio sobre el escenario en una enérgica actuación de su hit Beautiful Things. La pirueta sobre el piano fue uno de los momentos más virales de la noche.

El homenaje de Billie Eilish a Los Ángeles

Birds of Feather fue la canción elegida por Billie Eilish, que cantó junto su hermano Finneas para rendir homenaje a su ciudad natal tras los desvastadores incendios. La escena se transformó para reflejar el paisaje de Los Ángeles, con imágenes de su infancia proyectadas en el fondo, mientras Eilish interpretaba el tema con una camiseta de los Dodgers y una gorra, simbolizando su vínculo con la ciudad.

Las caderas de Shakira hipnotizan al público

La colombiana dejó a la audiencia sin aliento con un medley de Ojos Así, tema incluido en Dónde están los ladrones, junto a la reconocida sesión con Bizarrap. El baile, que incluyó una danza del vientre, se completó con un coro a sus espaldas y una visita a su adorada Beyoncé, a la que saludó entre las mesas del público.

La actuación sorpresa de The Weeknd después de su boicot

El artista, que no había sido anunciado como uno de los que actuarían en la gala, irrumpía en el escenario con un show sorpresa junto a Playboi Carti para cantar Cry for Me y Timeless, de su nuevo álbum Hurry Up Tomorrow. Lo hacía cuatro años después de boicotear los premios con unas polémicas declaraciones que ponían en duda la transparencia de los premios.

La era BRAT de Charli xcx llega a los Grammy

Lo que comenzó como una fiesta privada en un parking terminó en una electrizante fiesta en un club. Charlie XCX se consolidaba cantando Von Dutch antes de subirse al escenario a terminar el show presentando Guess.

Doechiii lleva el rap a los Grammy

La ganadora del Mejor Album de Rap, que además es la tercera mujer que lo consigue, interpretó sus sencillos Catfish y Denial Is a River de su mixtape Alligator Bites Never Heal, acompañada por más de una docena de bailarines vestidos con trajes a medida.

Sabrina Carpenter es la pin up por excelencia

Como una auténtica showgirl que evocaba el Hollywood clásico, Sabrina Carpenter, galardonada con el Mejor Album Pop Vocal, interpretó Espresso y Please Please Please de su álbum Short 'n Sweet.

Teddy Swims, una voz inconfundible

El cantante, que tiene una de las voces emergentes más destacadas de los últimos tiempos, interpretó el sencillo Lose Control junto al cantante GIVĒON, fusionando géneros como el soul y el R&B.

Chappel Roan se da un rodeo

La galardonada con el Grammy a Mejor Nuevo Artista interpretó su éxito Pink Pony Club con una puesta en escena que evocó el ambiente de un rodeo, incorporando payasos y una figura de pony rosa gigante.

Raye derrocha fuerza y poderío vocal

La cantante, que acostumbra a subir descalza sobre el escenario, interpretó su éxito Oscar Winning Tears.