Britney Spears, obsesionada con 'Motomami': sus vídeos en la playa bailando las canciones de Rosalía

Justo cuando se cumplen dos años del lanzamiento de Motomami, Britney Spears ha descubierto los temas Rosalía.

La Combi Versace, en colaboración con Tokischa, y Cuuuute, se han convertido en sus canciones favoritas.

La princesa del pop ha publicado un total de nueve vídeosbailando estas canciones durante sus vacaciones en la playa. Rosalía le ha dado 'me gusta' a dos de ellos.

Desde que ganó el juicio para librarse de la tutela de su padre después de 13 años de restricciones, grabar vídeos bailando se ha convertido en uno de sus pasatiempos favoritos.

Nunca lo había hecho con Rosalía de banda sonora, pero el efecto motomami ha contagiado a la intérprete de Baby One More Time. Cuando Shakira hizo la danza con cuchillos en su increíble actuación en los MTV VMAs del año pasado, Spears no tardó el replicarla a su manera para sus seguidores de las redes sociales.

Se desconoce cuál ha sido el destino de sus vacaciones, pero a juzgar por las imágenes, no cabe duda de que Britney se lo ha pasado en grande refrescándose en unas paradisíacas playas de agua cristalina.

