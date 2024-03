Un año del anuncio del compromiso frustrado de Rosalía y Rauw Alejandro

Este 24 de marzo se cumple un año desde que Rosalía y Rauw Alejandro cantaron su amor a los cuatro vientos. Ese día veía la luz tanto la canción como el videoclip de su primera colaboración musical, Beso, una romántica bachata en la que se declaraban fidelidad y devoción absoluta.

La sorpresa llegó cuando en los últimos segundos del vídeo musical Rosalía aparecía entre lágrimas, emocionada al recibir un gran anillo de compromiso del puertorriqueño. Llevan tres años juntos y su idea era pasar por el altar. "Todo el rímel aquí corrido. Te amo", decía en un clip que 365 días después supera los 165 millones de reproducciones.

El tema formaba parte de un EP de tres canciones. Lo completaban Vampiros y Promesa, un tema experimental y un bolero en el que se ensalzaban su relación y se juraban lealtad y compromiso. Pero un año después, todas aquellas promesas han quedado en el olvido.

La relación que fascinó al mundo se hizo añicos solo cuatro meses más tarde. La revista People adelantó la ruptura que poco después ellos confirmaron, desmintieron el aluvión de rumores que apuntaban a una infidelidad del artista de Puerto Rico. "Ni caso a las películas. Nosotros sabemos lo que hemos vivido. Quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl", decía la de Sant Esteve de Ses Rovires en su cuenta de Instagram. Días antes, lloraba desconsolada en su último concierto del Motomami Tour, que tuvo lugar en París, al cantar Beso.

Los planes de una boda que no se hizo realidad

En su última visita a El Hormiguero, la cantante comentó con Pablo Motos su deseo de darse el 'sí, quiero'. "Parece que hay boda. De momento tengo que terminar la gira y luego ya me pondré para la vuelta", comentaba la artista el 14 de junio de 2023, solo un mes antes de confirmar la separación. La cercanía entre fechas dio lugar a muchas especulaciones sobre si en ese momento la pareja ya estaba rota o no.

Además, la cantante detallaba cómo quería que fuese el vestido de novia para su gran día. "Tengo por ahí vestidos guardados. Tengo uno de Vivienne Westwood que me gusta y tengo por ahí cosillas guardadas", conformaba la intérprete de Saoko, que añadió que le gustaría celebrar una ceremonia en familia y tranquila.

La pedida de mano y el anillo

En la misma charla, Rosalía recordaba cómo había sido esa gran pregunta. "Me lo pidió en Puerto Rico, en la casa de sus abuelos en la montaña, con unas vistas espectaculares. Después de las Campanadas de Nochevieja subimos a la terraza. Yo no me lo esperaba, de repente él se puso de rodillas y me sacó el anillo. Yo me puse a llorar, claro", explicó.

Sobre el precio del anillo de compromiso nunca se pronunciaron, pero lo que se había mostrado de la sortija sirvió a Isabella Seijo, experta en joyería, para valorar el precio del anillo entre "los 600.000 y los 700.000 euros", según contó en un programa de televisión.

Rosalía y Rauw Alejandro

"Es un diamante con un tamaño bastante grande. Lo que podemos decir es que es un diamante de una calidad elevada. Haciendo unos cálculos aproximados diríamos que el diamante central es de más de 5 kilates y 2 diamantes pequeños a los lados de un 1 kilate cada uno", aseguraba la tasadora, que apunta a que se trata de una joya muy difícil de adquirir en España y que podría pertenecer a un establecimiento internacional como Tiffany's o Cartier.

Un año después de aquello, Rosalía y Rauw Alejandro han pasado página. No se siguen en redes sociales y ella parece que saborea las mieles de un nuevo amor junto al actor Jeremy Allen White.

