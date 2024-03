Los fans de Rosalía rescatan un mensaje suyo de 2015 tras su último movimiento empresarial

En el año 2015 Rosalía era una joven cantante que luchaba por abrirse paso en la música. No le estaba siendo fácil y, tras superar una lesión de las cuerdas vocales, en 2014 entró en la Escuela Superior de Música de Cataluña (Esmuc), donde se empeñó en recibir clases del experto gaditano de cante jondo Chiqui de La Línea.

"Era un perfil poco habitual entonces: una chica que no pertenece al ámbito andaluz ni flamenco, pero se interesa por el género. Tampoco había escuchado mucho. Hay una corriente purista que afirma que este cante no se puede enseñar. El reto me ponía", contó a El Paísel que se convirtió en su profesor y que siempre ha soñado que la catalana grabe un disco de flamenco puro.

No lo consiguió durante su fase como maestro porque, al poco de pasar por la escuela, la ambiciosa y joven Rosalía empezó a trabajar con el productor Raül Refree para darle forma al que sería su álbum debut Los Ángeles (2015). Rosalía ya soñaba a lo grande y en ese momento publicó un mensaje en Twitter (no había pasado todavía a manos de Elon Musk) compartiendo con sus primeros fans sus sueños futuros. Tenía claro lo que haría con su dinero si el éxito llamaba a su puerta.

"Jdr si algún día tengo pasta, no seré Warhol, pero montaré un sitio que haga honor a ese espíritu donde los artistas se puedan encontrar y crear", escribió la catalana, que según a prensa local habría empezado ya a desarrollar su sueño.

"Rosalía proyecta instalar su estudio musical en Hospitalet de Llobregat", apuntaba en diciembre RAC 1, asegurando que este espacio estaría situado en un edificio del llamado Distrito cultural de Hospitalet de Llobregat y que sería su base de operaciones. Además adelantaba que la cantante habría encargado el proyecto a un reputado despacho de arquitectura de Barcelona para diseñar este espacio.

La nueva empresa de Pilar Tobella Aguilera en Hospitalet

Precisamente Hospitalet de Llobregat ha sido la localidad escogida para establecer la sede de TRESMAMIS SL, la nueva empresa familiar con su madre, Pilar Tobella Aguilera, como administradora única.

La empresa fue constituida el 11 de marzo de 2024 y comparte administradora con MOTOMAMI SL, el otro proyecto de la artista.

Hasta ahí todo coincide con el deseo de Rosalía en 2015, lo único que no encaja es el objeto social de este nuevo proyecto ya que se plantea con un objetivo inmobiliario. "La promoción, construcción, compra, venta, arrendamiento y comercialización en general de toda clase de edificaciones, terrenos, solares, fincas rusticas y urbanas, etc.", señala en el aparto de razón social.

¿Será una empresa exclusivamente inmobiliaria o irá más allá siendo el primer paso tras el que está su ansiado estudio?