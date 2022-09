Britney Spears vuelve a arremeter contra Christina Aguilera: "Si hubiera tenido sus bailarinas..."

Britney Spears continúa utilizando su perfil de Instagram para desahogarse y hablar sin tapujos de todo lo que no ha podido durante los años que ha estado bajo la tutela de su padre.

Son muchos los mensajes en los que ha criticado en qué situaciones se vio involucrada involuntariamente, y como tener un "físico perfecto" le ha marcado durante toda su vida. Una muestra de ello es el extenso audio que publicó en Youtube en el que aseguraba que "le llamaban gorda todos los días" y que cuando ingresada "controlaban todo lo que comía".

En este mismo sentido, Britney Spears ha publicado nuevos mensajes en Instagram en los que asegura que está "traumatizada de por vida" con la imagen que se ha vendido de su cuerpo, especialmente durante las giras.

"Seré sincera, al principio de los 13 años de tutela de ocho vídeos realmente sólo me gusta uno, Work Bitch", ha empezado escribiendo, dejando claro que no tenía ni voz ni voto en la elección del material para promocionar su trabajo.

“Las fotos supuestamente profesionales eran más ofensivas en cada tour… Al menos podrían haberme engañado y retocarlas para mí… Los dos días de sesiones de fotos para los nuevos shows de Las Vegas fueron literalmente lo peor… Estuve emocionada por las fotos durante cinco meses del tour y nunca me mostraron nada", ha añadido, para sentenciar con un: "Prefiero estar quitando mierda de mi piscina mientras me hago fotos que trabajar con la gente más ofensiva de mi vida".

La concepción de su físico y la comparación con otras mujeres

En otro mensaje, Britney ha continuado explicando que no podía escoger qué mujeres trabajaban con ella en su día a día. Algo que le atormentaba porque, en su opinión, todas esas mujeres eran más delgadas que ella y hacían que pareciese más gorda: "Soy una mujer delgada, pero mi equipo siempre elegía a las chicas más menudas para estar conmigo en el escenario, como ocho chicas… imaginaos la humillación, Dios mío".

"Ojalá hubiera podido elegir a las niñeras para mis hijos… mis bailarinas… o sea si hubiera tenido las bailarinas de Christina Aguilera me habría visto extremadamente pequeña. ¿Por qué no hablar de eso? ¿No creéis que mi confianza hubiera sido un poco mejor si pudiera elegir dónde vivía, comía, a quién llamaba por teléfono, salía y quién estaba en el escenario conmigo? ¡Es muy duro y difícil ver cómo mi feminidad fue despojada en ese momento y todo el mundo se sentó sin decir nada!", ha continuado, arremetiendo indirectamente contra el físico Christina Aguilera, algo que no ha pasado desapercibido en la red.

No volverá a hacer conciertos

Además de quejarse de que le ponían bailarinas muy delgadas en sus shows, Britney también ha mostrado su descontento con los bailarines masculinos que le pusieron entre 2013 y 2017. Según la cantante, eso dejó poco espacio para las mujeres y le hizo sentir "incómoda".

"En cualquier caso, estoy bastante traumatizada de por vida y sí, estoy cabreada y seguramente jamás vuelva a actuar porque soy muy cabezona y quiero dejar mi punto de vista claro", ha concluido, asegurando que continuará utilizando sus redes sociales para expresarse tal como ha estado haciendo hasta ahora.