Cachondeo con el look de Sergio Ramos dándole el biberón a su hijo Alejandro

La última publicación de Sergio Ramos tiene más de 3.000 comentarios y la mitad de ellos hacen referencia a su look. No es la primera vez. A Sergio Ramos le gusta destacar con sus prendas y llamar la atención, sobretodo a la hora de acudir a fiestas, eventos...

Sin embargo, nadie se esperaba que el capitán del Real Madrid se vistiese de punta en blanco para dar un paseo por el campo. Y es que la verdad es que a Ramos no le falta un solo detalle: reloj, anillo, abrigo marrón, boina a juego... Sin duda, un outfit de lo más arreglado y elegante para pararte un momento a darle el biberón al pequeño Alejandro.

"¡¡Mi Alejandro va cogiendo rollo! Te como esa cara, "viejo". Alejandro, I Love you to the pieces!", escribía el futbolista en la publicación, que pronto se llenó de comentarios de usuarios que comparaban su look con el de Tom Shelby, protagonista de la serie Peaky Blinders, una ficción en la que la familia Shelby intentan sobrevivir en Birmingham durante el período de entreguerras.

"Mr Sergio Shelby", "By the order of the Picky Blinders", "Tas mirando mucho Picky Blinders" o "Vaya Picky Blinder que estás hecho", escribían sus seguidores.