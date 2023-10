U2 cambia la letra de su canción 'Pride (In the Name of Love)' en homenaje a las víctimas del conflicto entre Israel y Gaza

Bono ha aprovechado su micrófono en su concierto celebrado en Las Vegas para cambiar la letra de una de las canciones más icónicas de U2, Pride (In the Name of Love) en recuerdo de las víctimas del conflicto entre Israel y Gaza.

La música es también un instrumento político y social.

U2 ha aprovechado su alcance y visibilidad el pasado 8 de octubre en Las Vegas, durante su residencia en el futurista y recién estrenado recinto The Sphere, para lanzar un mensaje contundente contra la guerra. Bono, vocalista de la mítica y consagrada banda, introdujo la canción Pride (In the Name of Love) para recordar a las primeras víctimas del conflicto entre Israel y Gaza; un día antes habían empezado los ataques de los milicianos de Hamás en ciudades israelíes cercanas a la Franja de Gaza.

"A la luz de lo que ha pasado en Israel y Gaza, una canción sobre la no violencia parece algo ridículo incluso gracioso, pero nuestras oraciones siempre han sido por la paz y por la no violencia... Nuestros corazones y nuestra rabia, ya sabéis hacia dónde apuntan", decía el cantante. "Así que, cantad con nosotros y con esos preciosos chicos de ese festival de música", concluía Bono, en referencia a las víctimas que murieron en el festival Tribe of Nova por los ataques de Hamás.

Acto seguido, el cantante irlandés entonaba una de las piezas más icónicas y reconocidas del grupo (es la canción que más han tocado en directo) con la letra de la canción cambiada:

"Early morning, October 7, | Temprano por la mañana, 7 de octubre

the sun is rising in the desert sky. | el Sol está saliendo en el cielo del desierto

Stars of David, they took your life | estrellas de David, te quitaron la vida

but they could not take your pride." | pero no pudieron quitarte tu orgullo

Originalmente, la letra hablaba del asesinato del activista Martin Luther King. Vio la luz en 1984, con el lanzamiento del disco Unforgettable Fire, el cuarto álbum de estudio de la banda.

U2 - Pride (In The Name Of Love) (Official Music Video)

La letra original dice así:

Early morning, April four | Madrugada, cuatro de abril

Shot rings out in the Memphis sky | Suena un disparo en el cielo de Memphis

Free at last, they took your life | Libre al fin, te quitaron la vida

They could not take your pride | No pudieron llevarse tu orgullo