U2 estrena el auditorio The Sphere, en Las Vegas, con su concierto más futurista

Lo estrenaron el pasado viernes y desde entonces las imágenes del espectáculo no cesan.

El grupo de música irlandés U2 inauguró el 29 de septiembre The Sphere, un revolucionario espacio 360º que potencia la experiencia sensorial de los conciertos y ofrece la pantalla LED más grande del mundo. Allí, los intérpretes de With or Withour You dieron el pistoletazo de salida de su residencia en ciudad, que será hasta el próximo diciembre.

Con la ausencia de Larry Mullen Jr. a la batería por motivos de salud y la sustitución de Bram van den Berg, U2 presentaba su apuesta futurista sobre un escenario con forma de tocadiscos en el esférico de espectáculo más grande del mundo, al que asistieron 18.600 personas.

Así su apariencia desde fuera:

Anuncio del concierto de U2 en The Sphere, Las Vegas.

U2:UV Achtung Baby Live At The Sphere, la versión actual de Zoo TV Tour

Se trata de un acontecimiento que recuerda a la gira del séptimo álbum de estudio de la banda, Achtung Baby, que en los años 1992 y 1993 hizo que su Zoo TV Tour reconvirtiera el formato concierto. U2 traía ya en la década de los 90 un nuevo concepto de espectáculo multimedia con una puesta en escena muy elaborada, diseñada para operar a muchos niveles, sobrecargar sensorialmente a la audiencia.

Todo indica que U2:UV Achtung Baby Live at Sphere sea nuestro primer contacto con el futuro, el ejemplo de un espectáculo completamente en manos de la tecnología.

U2:UV Achtung Baby Live At The Sphere

Además, la banda liderada por Bono ha grabado el concierto